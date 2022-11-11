شؤون فلسطينية

خوري يناقش مع مؤسسات بيت لحم ترتيبات تحضير أعياد الميلاد

خوري يناقش مع مؤسسات بيت لحم ترتيبات تحضير أعياد الميلاد
صورة من جولة الزيارات
رام الله - دنيا الوطن
عقد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري، عددا من اللقاءات شملت محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد، ورئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا، ورئيس بلدية بيت ساحور هاني الحايك.

وشارك بالزيارات عضوا اللجنة سمير حزبون، ومدير مكتب محافظة بيت لحم السفير جهاد خير، ومدير عام اللجنة الرئاسية السفيرة أميرة حنانيا.

وبحث خوري مع كافة الأطراف البدء في التحضيرات لموسم الأعياد الميلادية المجيدة، والتجهيزات اللازمة لاستقبال المواكب الرسمية لرؤوساء وبطاركة الكنائس، والتأكيد على أهمية الرسالة التي تحملها محافظة بيت لحم للعالم، وخاصة في هذا الوقت من العام.

وأكد خوري ضرورة أن تظهر بيت لحم بصورة تليق بدولة فلسطين، مشيرا إلى تعليمات الرئيس محمود عباس بهذا الشأن.

وستعقد اللجنة الرئاسية ومحافظة بيت لحم اجتماعا موسعا تحضيرا للاحتفالات والفعاليات الميلادية، بحضور كافة الجهات ذات الاختصاص، وللإعلان عن موعد المؤتمر السنوي لاطلاق الأعياد الميلادية المجيدة 2022/2023.

وتفقد خوري، نادي المسنين في بيت ساحور، بحضور رئيس بلدية بيت ساحور هاني الحايك، وعضو اللجنة الرئاسية مدير مكتب محافظة بيت لحم السفير جهاد خير، ومدير عام اللجنة السفيرة اميرة حنانيا.

وكان في استقبال وفد اللجنة، المدير التنفيذي للنادي ريم رشماوي، بحضور الهيئة الإدارية، وعدد من المسنين الذين يرتادون المركز.

ونقل خوري تحيات الرئيس محمود عباس، وأبدى استعداد اللجنة الرئاسية لمساندة النادي للاستمرار في كافة الخدمات التي يقدمها.

وتخللت الزيارة فقرة موسيقية قدمتها الفرقة الموسيقية للنادي، كما قدمت المديرة التنفيذية درعا تكريما تقديرا للجهود التي تبذلها اللجنة الرئاسية في دعم وتعزيز دور المؤسسات والمراكز الاجتماعية.

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