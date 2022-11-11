عاجل

  • قوات الاحتلال تقتحم حي عين اللوزة ببلدة سلوان في القدس


دولي

بايدن يحذر: الأزمة المناخية تهدد الحياة على الكوكب

بايدن يحذر: الأزمة المناخية تهدد الحياة على الكوكب
جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن "أزمة المناخ العالمية تتعلق بالأمن البشري والأمن الاقتصادي".

جاءت تصريحات بايدن خلال كلمته في مؤتمر المناخ (كوب27) في مصر، اليوم الجمعة. 

وأكد الرئيس الأمريكي أن الأزمة المناخية "تهدد الحياة على الكوكب"، متعهداً تحقيق أهداف الولايات المتحدة في خفض الانبعاثات بحلول 2030.

وطمأن بايدن الوفود بأن الولايات المتحدة تتعامل مع التحدي على أساس أنه عاجل، واعتذر عن خروج بلاده المؤقت من اتفاقية باريس قبل مجيئه إلى السلطة.

وأضاف أن التزامه بشأن المناخ ثابت وإن إدارته "تخصص أموالاً لتحقيق ما وعدت به فيما يتعلق بالمساءلة المناخية"، متابعًا: "أن سياسة جيدة للمناخ هي سياسة جيدة للاقتصاد".
              
وزاد بايدن: "يمكنني أن أقف هنا باعتباري رئيس الولايات المتحدة الأميركية وأقول بثقة إن الولايات المتحدة الأميركية ستحقق أهدافها المتعلقة بالانبعاثات بحلول عام 2030".

كم وقال إن دولاً في إفريقيا هي الأكثر تأثراً بالجفاف، معلناً عن رصد الولايات المتحدة 150 مليون دولار لدعم خطة التكيّف في إفريقيا.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن هناك "موجة هجرة جراء الجفاف الناجم عن تغيّر المناخ"، محذراً: "حياة الكوكب في خطر"، وفق قناة (الشرق). 

أخبار ذات صلة

(القناة 12): نتنياهو سيكلف بتشكيل الحكومة الأحد المقبل

(القناة 12): نتنياهو سيكلف بتشكيل الحكومة الأحد المقبل

الصين تستعرض قوتها العسكرية والجوية

الصين تستعرض قوتها العسكرية والجوية

بايدن يرأس وفداً أميركياً للمشاركة بمؤتمر المناخ في شرم الشيخ

بايدن يرأس وفداً أميركياً للمشاركة بمؤتمر المناخ في شرم الشيخ

تفاصيل اتصال نتنياهو ورئيس دولة الإمارات

تفاصيل اتصال نتنياهو ورئيس دولة الإمارات

لبيد يعلن عن رحلات مباشرة للإسرائيليين إلى قطر لحضور كأس العالم

لبيد يعلن عن رحلات مباشرة للإسرائيليين إلى قطر لحضور كأس العالم

نتنياهو يحصل على توصية 63 عضو (كنيست) لتشكيل الحكومة

نتنياهو يحصل على توصية 63 عضو (كنيست) لتشكيل الحكومة

&#34;يشعر بخيبة أمل&#34;.. ترامب يعلق على نتائج الانتخابات النصفية للكونغرس

"يشعر بخيبة أمل".. ترامب يعلق على نتائج الانتخابات النصفية للكونغرس

(واللا): مسؤولون بالإدارة الأميركية قلقون من سيناريو تعيين سموتريتش وزيراً للجيش

(واللا): مسؤولون بالإدارة الأميركية قلقون من سيناريو تعيين سموتريتش وزيراً للجيش

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بيت لحم: إصابة طفل بشظايا رصاص خلال مواجهات مع الاحتلال

بيت لحم: إصابة طفل بشظايا رصاص خلال مواجهات مع الاحتلال

خوري يناقش مع مؤسسات بيت لحم ترتيبات تحضير أعياد الميلاد

خوري يناقش مع مؤسسات بيت لحم ترتيبات تحضير أعياد الميلاد

إصابات بمواجهات مع الاحتلال واعتداءات للمستوطنين بالضفة

إصابات بمواجهات مع الاحتلال واعتداءات للمستوطنين بالضفة

ستون ألفاً أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

ستون ألفاً أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وضع أكاليل زهور على ضريح الرئيس عرفات في الذكرى الثامنة عشرة لاستشهاده

وضع أكاليل زهور على ضريح الرئيس عرفات في الذكرى الثامنة عشرة لاستشهاده

أقارب الصحفية شيرين أبو عاقلة يطالبون الأمم المتحدة بإحقاق العدل

أقارب الصحفية شيرين أبو عاقلة يطالبون الأمم المتحدة بإحقاق العدل

وفاة طفلة متأثرة بإصابتها في حادث دهس بالخليل

وفاة طفلة متأثرة بإصابتها في حادث دهس بالخليل

منوعات

هل سيعود مسلسل &#34;طاش ما طاش&#34; من جديد؟

هل سيعود مسلسل "طاش ما طاش" من جديد؟

شاهد: ريم عبدالله تفاجئ جمهورها و تظهر بدون مكياج

شاهد: ريم عبدالله تفاجئ جمهورها و تظهر بدون مكياج

شاهد: محمد رمضان يقلق جمهوره بآخر فيديو له

شاهد: محمد رمضان يقلق جمهوره بآخر فيديو له

شاهد: عمر كمال يورط حمادة هلال ويضعه في موقف محرج أثناء حفل زفاف

شاهد: عمر كمال يورط حمادة هلال ويضعه في موقف محرج أثناء حفل زفاف

منة شلبي تعلن عن انتهاء أزمة مسلسلها الجديد

منة شلبي تعلن عن انتهاء أزمة مسلسلها الجديد

شاهد: ياسمين عز تحدث ضجة من جديد بحديثها عن الزوجات

شاهد: ياسمين عز تحدث ضجة من جديد بحديثها عن الزوجات

شاهد: ياسمين رئيس توجه رسالة غريبة لشخص مجهول &#34;قرفانة منك&#34;

شاهد: ياسمين رئيس توجه رسالة غريبة لشخص مجهول "قرفانة منك"

شاهد: أنغام تصدم الجمهور بإطلالة نارية لها وبسعر خيالي

شاهد: أنغام تصدم الجمهور بإطلالة نارية لها وبسعر خيالي

شاهد: رامي إمام يخرج عن صمته ويكشف التطورات الصحية لوالده عادل إمام

شاهد: رامي إمام يخرج عن صمته ويكشف التطورات الصحية لوالده عادل إمام

شاهد: فاشينيستا لبنانية شهيرة توثق لحظة شفائها من سرطان الثدي بشكل مؤثر

شاهد: فاشينيستا لبنانية شهيرة توثق لحظة شفائها من سرطان الثدي بشكل مؤثر

عربي

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تدين بشدة الهجوم على ميناء قنا في محافظة شبوة اليمينة

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة الهجوم على ميناء قنا في محافظة شبوة اليمينة

اليمن: &#34;أنصار الله&#34; تعتبر زيارة السفير الأميركي لحضرموت نشاطًا عدوانيًا

اليمن: "أنصار الله" تعتبر زيارة السفير الأميركي لحضرموت نشاطًا عدوانيًا

العراق: قرار بمنع الجهات الرسمية من استقبال الوفود الأجنبية دون موافقة الحكومة

العراق: قرار بمنع الجهات الرسمية من استقبال الوفود الأجنبية دون موافقة الحكومة

&#34;التميمي&#34; تشارك في جلسة حوارية حول التمويل المناخي

"التميمي" تشارك في جلسة حوارية حول التمويل المناخي