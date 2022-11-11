بايدن يحذر: الأزمة المناخية تهدد الحياة على الكوكب





جاءت تصريحات بايدن خلال كلمته في مؤتمر المناخ (كوب27) في مصر، اليوم الجمعة.



وأكد الرئيس الأمريكي أن الأزمة المناخية "تهدد الحياة على الكوكب"، متعهداً تحقيق أهداف الولايات المتحدة في خفض الانبعاثات بحلول 2030.



وطمأن بايدن الوفود بأن الولايات المتحدة تتعامل مع التحدي على أساس أنه عاجل، واعتذر عن خروج بلاده المؤقت من اتفاقية باريس قبل مجيئه إلى السلطة.



وأضاف أن التزامه بشأن المناخ ثابت وإن إدارته "تخصص أموالاً لتحقيق ما وعدت به فيما يتعلق بالمساءلة المناخية"، متابعًا: "أن سياسة جيدة للمناخ هي سياسة جيدة للاقتصاد".



وزاد بايدن: "يمكنني أن أقف هنا باعتباري رئيس الولايات المتحدة الأميركية وأقول بثقة إن الولايات المتحدة الأميركية ستحقق أهدافها المتعلقة بالانبعاثات بحلول عام 2030".



كم وقال إن دولاً في إفريقيا هي الأكثر تأثراً بالجفاف، معلناً عن رصد الولايات المتحدة 150 مليون دولار لدعم خطة التكيّف في إفريقيا.



وأضاف الرئيس الأمريكي أن هناك "موجة هجرة جراء الجفاف الناجم عن تغيّر المناخ"، محذراً: "حياة الكوكب في خطر"، وفق قناة (الشرق).





رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن "أزمة المناخ العالمية تتعلق بالأمن البشري والأمن الاقتصادي".