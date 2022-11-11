شؤون فلسطينية

لمدة ثلاثة أيام.. تمديد باب الترشح لانتخابات غرفة تجارة وصناعة دير البلح

لمدة ثلاثة أيام.. تمديد باب الترشح لانتخابات غرفة تجارة وصناعة دير البلح
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الاقتصاد الوطني، خالد عسيلي، اليوم الجمعة، تمديد الترشح لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة الوسطى (دير البلح)، لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم غد السبت، نظرا لعدم اكتمال عدد المرشحين. 

وذكرت وزارة الاقتصاد الوطني، في بيان صادر عنها، أنه تبين بعد إغلاق باب الترشح لانتخابات غرفة تجارة وصناعة الوسطى (دير البلح) يوم الأربعاء الموافق 9/11/2022، وتدقيق نماذج المرشحين، أن عدد الذين تنطبق عليهم شروط الترشح لمجلس إدارة الغرفة أقل من عدد أعضاء مجلس الإدارة المحدد بـ 9 أعضاء لغرفة تجارة وصناعة الوسطى.

وأضافت أنه بموجب قرار الوزير، يمدد باب الترشح لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم غد، حتى الساعة الثالثة من يوم الإثنين الموافق 14/11/2022، على أن يعتمد سجل الناخبين الأولي الذي تم نشره يوم الأربعاء الماضي الموافق 9/11/2022.

وبين القرار أن باقي الإجراءات الصادرة عن اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية بإضافة فترة 3 أيام لكل إجراء، اعتمادا على سجل التسلسل الزمني الصادر عن اللجنة سابقا، ما عدا موعد نشر السجل المحدد في التوقيت المذكور.

وفي السياق ذاته، ووفقا للتسلسل الزمني الصادر عن اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية، تم إغلاق باب الترشح لانتخاب عضوية مجالس إدارات الغرف التجارية الصناعية في محافظات خان يونس، وبيت لحم، وأريحا والأغوار.

ووفق التسلسل الزمني يفتح باب إعلان قوائم المرشحين والناخبين الأولية في مقر الغرف والاعتراض والطعون.

وتنشر لجنة الانتخابات قوائم المرشحين والناخبين النهائية لغرفتي تجارة وصناعة محافظتي خان يونس وبيت لحم يوم الأحد الموافق 20/11/2022، في حين يكون يوم الاقتراع وإعلان النتائج يوم السبت الموافق 3/12/2022، في حين تنشر قوائم المرشحين والناخبين النهائية لغرفة تجارة وصناعة محافظة أريحا والأغوار يوم السبت الموافق 19/11/2022، ويكون يوم الاقتراع وإعلان النتائج يوم الخميس الموافق 1/12/2022.

وبالإمكان الاطلاع على التسلسل الزمني للعملية الانتخابية للغرف التجارية الصناعية، من خلال مراجعة مقرات الغرف في المحافظات، أو عبر صفحة وزارة الاقتصاد الوطني على "فيسبوك".

أخبار ذات صلة

خوري يناقش مع مؤسسات بيت لحم ترتيبات تحضير أعياد الميلاد

خوري يناقش مع مؤسسات بيت لحم ترتيبات تحضير أعياد الميلاد

العسيلي: تمديد الترشح لعضوية إدارة الغرفة التجارية في دير البلح

العسيلي: تمديد الترشح لعضوية إدارة الغرفة التجارية في دير البلح

إصابات بمواجهات مع الاحتلال واعتداءات للمستوطنين بالضفة

إصابات بمواجهات مع الاحتلال واعتداءات للمستوطنين بالضفة

&#34;الخارجية&#34; ترحب بتصريحات الخارجية الأميركية بشأن المتطرف بن غفير

"الخارجية" ترحب بتصريحات الخارجية الأميركية بشأن المتطرف بن غفير

الخليل: إصابة شاب جراء اعتداء جنود الاحتلال وسط المدينة

الخليل: إصابة شاب جراء اعتداء جنود الاحتلال وسط المدينة

&#34;الديمقراطية&#34;: سيبقى عرفات عنوان حركتنا الوطنية المعاصرة

"الديمقراطية": سيبقى عرفات عنوان حركتنا الوطنية المعاصرة

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة المحتلة

مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة المحتلة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

العسيلي: تمديد الترشح لعضوية إدارة الغرفة التجارية في دير البلح

العسيلي: تمديد الترشح لعضوية إدارة الغرفة التجارية في دير البلح

إصابات بمواجهات مع الاحتلال واعتداءات للمستوطنين بالضفة

إصابات بمواجهات مع الاحتلال واعتداءات للمستوطنين بالضفة

ستون ألفاً أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

ستون ألفاً أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وضع أكاليل زهور على ضريح الرئيس عرفات في الذكرى الثامنة عشرة لاستشهاده

وضع أكاليل زهور على ضريح الرئيس عرفات في الذكرى الثامنة عشرة لاستشهاده

أقارب الصحفية شيرين أبو عاقلة يطالبون الأمم المتحدة بإحقاق العدل

أقارب الصحفية شيرين أبو عاقلة يطالبون الأمم المتحدة بإحقاق العدل

وفاة طفلة متأثرة بإصابتها في حادث دهس بالخليل

وفاة طفلة متأثرة بإصابتها في حادث دهس بالخليل

القبض على شخص مشتبه بقتل طفل في سلفيت

القبض على شخص مشتبه بقتل طفل في سلفيت

وفاة شاب شنقا وسط قطاع غزة

وفاة شاب شنقا وسط قطاع غزة

منوعات

هل سيعود مسلسل &#34;طاش ما طاش&#34; من جديد؟

هل سيعود مسلسل "طاش ما طاش" من جديد؟

شاهد: ريم عبدالله تفاجئ جمهورها و تظهر بدون مكياج

شاهد: ريم عبدالله تفاجئ جمهورها و تظهر بدون مكياج

شاهد: محمد رمضان يقلق جمهوره بآخر فيديو له

شاهد: محمد رمضان يقلق جمهوره بآخر فيديو له

شاهد: عمر كمال يورط حمادة هلال ويضعه في موقف محرج أثناء حفل زفاف

شاهد: عمر كمال يورط حمادة هلال ويضعه في موقف محرج أثناء حفل زفاف

منة شلبي تعلن عن انتهاء أزمة مسلسلها الجديد

منة شلبي تعلن عن انتهاء أزمة مسلسلها الجديد

شاهد: ياسمين عز تحدث ضجة من جديد بحديثها عن الزوجات

شاهد: ياسمين عز تحدث ضجة من جديد بحديثها عن الزوجات

شاهد: ياسمين رئيس توجه رسالة غريبة لشخص مجهول &#34;قرفانة منك&#34;

شاهد: ياسمين رئيس توجه رسالة غريبة لشخص مجهول "قرفانة منك"

شاهد: أنغام تصدم الجمهور بإطلالة نارية لها وبسعر خيالي

شاهد: أنغام تصدم الجمهور بإطلالة نارية لها وبسعر خيالي

شاهد: رامي إمام يخرج عن صمته ويكشف التطورات الصحية لوالده عادل إمام

شاهد: رامي إمام يخرج عن صمته ويكشف التطورات الصحية لوالده عادل إمام

شاهد: فاشينيستا لبنانية شهيرة توثق لحظة شفائها من سرطان الثدي بشكل مؤثر

شاهد: فاشينيستا لبنانية شهيرة توثق لحظة شفائها من سرطان الثدي بشكل مؤثر

عربي

اليمن: &#34;أنصار الله&#34; تعتبر زيارة السفير الأميركي لحضرموت نشاطًا عدوانيًا

اليمن: "أنصار الله" تعتبر زيارة السفير الأميركي لحضرموت نشاطًا عدوانيًا

العراق: قرار بمنع الجهات الرسمية من استقبال الوفود الأجنبية دون موافقة الحكومة

العراق: قرار بمنع الجهات الرسمية من استقبال الوفود الأجنبية دون موافقة الحكومة

&#34;التميمي&#34; تشارك في جلسة حوارية حول التمويل المناخي

"التميمي" تشارك في جلسة حوارية حول التمويل المناخي

مركز بيلر يدعو قمة المناخ للتركيز على مواجهة تغيرات المناخ في الدول النامية

مركز بيلر يدعو قمة المناخ للتركيز على مواجهة تغيرات المناخ في الدول النامية