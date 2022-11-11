"الخارجية" ترحب بتصريحات الخارجية الأميركية بشأن المتطرف بن غفير





وطالبت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي بأخذ موقف واضح من هؤلاء، و رفض التعامل معهم رسميا واعتبارهم امتداداً لفكر "الكاهاني الإرهابي".





ودعت الوزارة دولاً أخرى على اخذ مواقف مشابه وبشكل فوري حماية للديمقراطية ولفكرة حل الدولتين.

رام الله - دنيا الوطنرحبت وزارة الخارجية والمغتربين، بتصريحات الناطق بلسان وزارة الخارجية الامريكية التي أكدت على خطورة عضو (كنيست) المتطرف، إيتمار بن غفير أحد حاملي الفكر الإرهابي الكاهاني، والتي رفضت تصريحاته الأخيرة في ذكرى مقتل كهانا.