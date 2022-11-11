شؤون فلسطينية

الخليل: إصابة شاب جراء اعتداء جنود الاحتلال وسط المدينة

الخليل: إصابة شاب جراء اعتداء جنود الاحتلال وسط المدينة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شاب، مساء اليوم الجمعة، جراء اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب في شارع الشلالة وسط مدينة الخليل.

وذكر الشاب سامر زاهدة، أن جنود الاحتلال هاجموه أثناء مروره بمركبته في شارع الشلالة وسط مدينة الخليل، وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع داخل المركبة وحطموا زجاجها، قبل أن يعتدوا عليه بالضرب المبرح، ما تسبب بإصابته برضوض وجروح، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب ما يسمى حاجز أبو الريش في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز، عولجوا ميدانيا.

وفي وقت سابق، اعطب مستوطنون من مستوطنة (كريات اربع) المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل، إطارات 4 مركبات تعود ملكيتها لمواطنين يقطنون في "واد الحصين" شرق المدينة.

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