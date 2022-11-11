شؤون فلسطينية

مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة المحتلة

مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة المحتلة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت مواجهات متفرقة، ظهر اليوم الجمعة، بين قوات الاحتلال والشباب الثائر في عدة مناطق بمدن وقرى الضفة الغربية، بعد مسيرات مناهضة للاستيطان.

ففي نابلس، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط جبل صبيح ببلدة بيتا، بعد المسيرة الأسبوعية التي خرجت رافضة للبؤرة الاستيطانية "إفيتار".

 وشهدت قرية بيت دجن شرق نابلس مواجهات، بعد انطلاق مسيرة أسبوعية مناهضة للاستيطان على أرض البلدة.

وقمعت قوات الاحتلال المواطنين والصحفيين خلال المواجهات في بلدة بيت دجن، وأطلقت صوبهم وابلا من قنابل الغاز السام.

كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين التي داهمت قرية قريوت جنوب نابلس، واقتحموا نبع قريوت وأدوا طقوسا ورقصات تلمودية استفزازية.

 وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز بكثافة تجاه المواطنين لحماية للمستوطنين في المكان.

 ويشهد نبع قريوت في الآونة الأخيرة اقتحامات مكثفة من المستوطنين خلال الأشهر الماضية، حيث حطموا أقفاله مرات عدة، في محاولة للاستيلاء عليه.

  وفي قلقيلية، قمعت قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي خرجت من مسجد عمر بن الخطاب وسط القرية بعد صلاة الجمعة.

 وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

 ورد الشباب الثائر برشق قوات الاحتلال التي انتشرت في أرجاء البلدة واعتلت عدد من المنازل بالحجارة.

  وفي الخليل، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال بمنطقة باب الزاوية وسط، تخللها إطلاق وابل من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.

 وفي سياق متصل، اعتدى مستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال على عائلة الزرو في منطقة جبل جالس شمال شرق الخليل أثناء قطفهم الزيتون.

 وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس فعاليات أسبوعية مناهضة للاستيطان، يتخللها مواجهات مع قوات الاحتلال التي تطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.

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