رسمياً.. نتنياهو سيُكَلَّف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنقال مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، اليم الجمعة، إنه سيكلف زعيم معسر اليمين، رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة يوم الأحد المقبل.وأضاف المكتب أن الإعلان جاء بعد أن أنهى الرئيس مشاورات سياسية مع الكتل والأحزاب المنتخبة وخلصت إلى توصية 64 نائبا بأن يشكل نتنياهو الائتلاف الحاكم الجديد.وشهدت انتخابات الأسبوع الماضي انتهاء جمود سياسي بعد خامس انتخابات خلال أقل من أربع سنوات، وذلك بحصول الليكود الذي يتزعمه نتنياهو وأحزاب أصغر يمينية متطرفة ودينية على 64 مقعدا في (كنيست) المؤلف من 120 مقعدا، وهو ما منح نتنياهو أغلبية قوية في البرلمان وجعل من اليسير تشكيل حكومة.