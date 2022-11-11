شؤون فلسطينية

ستون ألفاً أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

ستون ألفاً أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر مقدسية إن 60 ألف مصل من القدس والداخل المحتل ومن تمكن من الوصول للمسجد من أهل الضفة أدوا الصلاة في باحاته ومصلياته المسقوفة.

وضيقت قوات الاحتلال على المواطنين الذين حاولوا الوصول للأقصى، كما أوقفت شباناً ودققت ببطاقتهم الشخصية عند باب العامود.

وتمكن عشرات المصلين من أهالي طمرة في الجليل المحتل، من الوصول للقدس ضمن قوافل الأقصى.

وسيقضي أهالي طمرة يومين في جنبات المسجد الأقصى للرباط فيها واعماره بالمصلين.

 

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