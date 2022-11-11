وضع أكاليل زهور على ضريح الرئيس عرفات في الذكرى الثامنة عشرة لاستشهاده

رام الله - دنيا الوطننظمت مؤسسة ياسر عرفات وضع أكاليل الزهور على ضريح الرئيس المؤسس، اليوم الجمعة 11/11/2022 في الذكرى الثامنة عشرة لاستشهاده.ووضع إكليل الرئيس محمود عباس، نائب رئيس حركة (فتح) عضو اللجنة المركزية للحركة محمود العالول، على ضريح الشهيد ياسر عرفات، وقرأ الفاتحة على روح الشهيد عرفات وتلاه محمد اشتية رئيس الوزراء بوضع إكليلاً من الزهور على الضريح، ومن ثم أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح بوضع إكليل من الزهور.كما قام علي مهنا القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات وأعضاء من مجلس الإدارة و وموظفو المؤسسة بوضع إكليل من الزهور على ضريحه.فيما وضع قائد الحرس الرئاسي اكليلاً من الزهور باسم قيادة وضباط وضباط صف حرس الرئيس.ووضع أيضاً عدد من سفراء وقناصل أميركا الجنوبية إكليلاً من الزهور على الضريح.