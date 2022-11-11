وفاة طفلة متأثرة بإصابتها في حادث دهس بالخليل

رام الله - دنيا الوطنتوفيت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، اليوم الجمعة، متأثرة بإصابتها الخطيرة جراء تعرضها لحادث دهس في بلدة حلحول شمال الخليل.وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن الطفلة قد تعرضت للدهس أثناء عبورها الطريق في بلدة حلحول قبل 5 أيام، ما تسبب بإصابتها بجروح بالغة الخطورة نقلت إثرها إلى المستشفى الأهلي، وقد فارقت الحياة صباح اليوم متأثرة بإصابتها.وأضاف ارزيقات أنه قد تم إبلاغ النيابة العامة والقبض على السائق في حينها، ومباشرة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث من قبل شرطة المرور.