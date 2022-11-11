القبض على شخص مشتبه بقتل طفل في سلفيت

رام الله - دنيا الوطنكشفت شرطة محافظة سلفيت في ساعات متأخرة من الليلة الماضية، ملابسات جريمة مقتل طفل يبلغ من العمر 7 أعوام، عثر على جثمانه مساء أمس وعليه آثار طعنات.وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن إدارة المباحث العامة في شرطة سلفيت وطاقم الأدلة الجنائية، وبناء على عمليات البحث والتحري التي أجروها بالتنسيق مع النيابة العامة، قبضت على المشتبه فيه وضبطت الأداة المشتبه باستخدامها في ارتكاب الجريمة.وأضاف ارزيقات أنه تم التحفظ على المشتبه فيه لحين إحالته إلى النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولا.