شؤون فلسطينية

مجدلاني: ذكرى "أبو عمار" ما تزال راسخة في وجدان شعبنا

مجدلاني: ذكرى "أبو عمار" ما تزال راسخة في وجدان شعبنا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قام عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني على رأس وفد من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية بوضع اكليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات في الذكرى 18 لاستشهاده وقراءة الفاتحة على روحه.

وقال مجدلاني "ان ذكرى استشهاد القائد ياسر عرفات ما تزال راسخة في وجدان شعبنا الذي له الحق بأن يفتخر بالشهيد عرفات باعتباره مؤسس الوطنية الفلسطينية الحديثة ومفجر الثورة المعاصرة".

وتابع مجدلاني "أن الرمز ياسر عرفات كان شخصية وطنية ملهمة وموحدة وكان القاسم المشترك الأعظم لقوى شعبنا الزاخر بالتعددية الفكرية والسياسية والحزبية حيث لم يكن يوماً من الأيام موضع خلاف".

ودعا مجدلاني إلى "التمسك بالنهج الوطني الديمقراطي، الذي كرسه الرمز الشهيد ياسر عرفات في النظام السياسي وفي منظمة التحرير الفلسطينية القائم على التعددية الحزبية والفكرية والسياسية".

وقال إن "أبرز ما ميز الرئيس ياسر عرفات، استخلاص الدروس من مسيرته، عبر تمسكه بالقرار الوطني الفلسطيني المستقل النابع من المصالح العليا للشعب الفلسطيني".

وأكد أن "الموقف الذي تميز به ياسر عرفات، والسياسيات التي انتهجها شقت الطريق أمام العديد من الإنجازات التي تحققت، لافتاً أنه تميز بالجرأة والشجاعة والإقدام والثبات بالموقف، وكان ولا زال مصدر الهام للشعب الفلسطيني باستخلاص الدروس والعبر، ومواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية".

وقال لقد "قاد أبو عمار الشعب الفلسطيني، وحافظ على الوحدة الوطنية وكان حريصا على أن يكون الجميع تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية".

أخبار ذات صلة

وفاة شاب شنقا وسط قطاع غزة

وفاة شاب شنقا وسط قطاع غزة

بالصور: (أونروا) والاتحاد الأوروبي يفتتحان أول حديقة مدرسية في الضفة الغربية

بالصور: (أونروا) والاتحاد الأوروبي يفتتحان أول حديقة مدرسية في الضفة الغربية

التميمي تلتقي فريق وكالة التنمية البلجيكية في مؤتمر تغير المناخ 270 في شرم الشيخ

التميمي تلتقي فريق وكالة التنمية البلجيكية في مؤتمر تغير المناخ 270 في شرم الشيخ

جمعية الرواد تنظم حفل لإطلاق برامج مدرسة الرواد تشايكوفسكي للموسيقى

جمعية الرواد تنظم حفل لإطلاق برامج مدرسة الرواد تشايكوفسكي للموسيقى

نابلس: قادة المستوطنين يقتحمون منطقة &#34;المسعودية&#34; المهددة بالتهويد

نابلس: قادة المستوطنين يقتحمون منطقة "المسعودية" المهددة بالتهويد

حصيلة حوادث السير في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

حصيلة حوادث السير في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

الآلاف يصلون الفجر في الأقصى ومساجد الضفة

الآلاف يصلون الفجر في الأقصى ومساجد الضفة

&#34;المرور&#34; بغزة تنشر حالة الطرق صباح الجمعة

"المرور" بغزة تنشر حالة الطرق صباح الجمعة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجدلاني: ذكرى &#34;أبو عمار&#34; ما تزال راسخة في وجدان شعبنا

مجدلاني: ذكرى "أبو عمار" ما تزال راسخة في وجدان شعبنا

جمعية الرواد تنظم حفل لإطلاق برامج مدرسة الرواد تشايكوفسكي للموسيقى

جمعية الرواد تنظم حفل لإطلاق برامج مدرسة الرواد تشايكوفسكي للموسيقى

نابلس: قادة المستوطنين يقتحمون منطقة &#34;المسعودية&#34; المهددة بالتهويد

نابلس: قادة المستوطنين يقتحمون منطقة "المسعودية" المهددة بالتهويد

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الجمعة

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الجمعة

سفير فلسطين بالخرطوم يلتقي وزير الداخلية

سفير فلسطين بالخرطوم يلتقي وزير الداخلية

أبو جيش يبحث مع مجموعة قطاع العمل آليات تنظيم التدخلات لدعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

أبو جيش يبحث مع مجموعة قطاع العمل آليات تنظيم التدخلات لدعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

مؤسسة ياسر عرفات تحيي الذكرى السنوية الثامنة عشرة لاستشهاده

مؤسسة ياسر عرفات تحيي الذكرى السنوية الثامنة عشرة لاستشهاده

(مركزية فتح): متمسكون بالأهداف والثوابت التي خطها الرئيس الراحل &#34;أبو عمار&#34;

(مركزية فتح): متمسكون بالأهداف والثوابت التي خطها الرئيس الراحل "أبو عمار"

منوعات

هل سيعود مسلسل &#34;طاش ما طاش&#34; من جديد؟

هل سيعود مسلسل "طاش ما طاش" من جديد؟

شاهد: ريم عبدالله تفاجئ جمهورها و تظهر بدون مكياج

شاهد: ريم عبدالله تفاجئ جمهورها و تظهر بدون مكياج

شاهد: محمد رمضان يقلق جمهوره بآخر فيديو له

شاهد: محمد رمضان يقلق جمهوره بآخر فيديو له

شاهد: عمر كمال يورط حمادة هلال ويضعه في موقف محرج أثناء حفل زفاف

شاهد: عمر كمال يورط حمادة هلال ويضعه في موقف محرج أثناء حفل زفاف

منة شلبي تعلن عن انتهاء أزمة مسلسلها الجديد

منة شلبي تعلن عن انتهاء أزمة مسلسلها الجديد

شاهد: ياسمين عز تحدث ضجة من جديد بحديثها عن الزوجات

شاهد: ياسمين عز تحدث ضجة من جديد بحديثها عن الزوجات

شاهد: ياسمين رئيس توجه رسالة غريبة لشخص مجهول &#34;قرفانة منك&#34;

شاهد: ياسمين رئيس توجه رسالة غريبة لشخص مجهول "قرفانة منك"

شاهد: أنغام تصدم الجمهور بإطلالة نارية لها وبسعر خيالي

شاهد: أنغام تصدم الجمهور بإطلالة نارية لها وبسعر خيالي

شاهد: رامي إمام يخرج عن صمته ويكشف التطورات الصحية لوالده عادل إمام

شاهد: رامي إمام يخرج عن صمته ويكشف التطورات الصحية لوالده عادل إمام

شاهد: فاشينيستا لبنانية شهيرة توثق لحظة شفائها من سرطان الثدي بشكل مؤثر

شاهد: فاشينيستا لبنانية شهيرة توثق لحظة شفائها من سرطان الثدي بشكل مؤثر

عربي

اليمن: &#34;أنصار الله&#34; تعتبر زيارة السفير الأميركي لحضرموت نشاطًا عدوانيًا

اليمن: "أنصار الله" تعتبر زيارة السفير الأميركي لحضرموت نشاطًا عدوانيًا

العراق: قرار بمنع الجهات الرسمية من استقبال الوفود الأجنبية دون موافقة الحكومة

العراق: قرار بمنع الجهات الرسمية من استقبال الوفود الأجنبية دون موافقة الحكومة

&#34;التميمي&#34; تشارك في جلسة حوارية حول التمويل المناخي

"التميمي" تشارك في جلسة حوارية حول التمويل المناخي

مركز بيلر يدعو قمة المناخ للتركيز على مواجهة تغيرات المناخ في الدول النامية

مركز بيلر يدعو قمة المناخ للتركيز على مواجهة تغيرات المناخ في الدول النامية