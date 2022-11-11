مجدلاني: ذكرى "أبو عمار" ما تزال راسخة في وجدان شعبنا

رام الله - دنيا الوطنقام عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني على رأس وفد من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية بوضع اكليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات في الذكرى 18 لاستشهاده وقراءة الفاتحة على روحه.وقال مجدلاني "ان ذكرى استشهاد القائد ياسر عرفات ما تزال راسخة في وجدان شعبنا الذي له الحق بأن يفتخر بالشهيد عرفات باعتباره مؤسس الوطنية الفلسطينية الحديثة ومفجر الثورة المعاصرة".وتابع مجدلاني "أن الرمز ياسر عرفات كان شخصية وطنية ملهمة وموحدة وكان القاسم المشترك الأعظم لقوى شعبنا الزاخر بالتعددية الفكرية والسياسية والحزبية حيث لم يكن يوماً من الأيام موضع خلاف".ودعا مجدلاني إلى "التمسك بالنهج الوطني الديمقراطي، الذي كرسه الرمز الشهيد ياسر عرفات في النظام السياسي وفي منظمة التحرير الفلسطينية القائم على التعددية الحزبية والفكرية والسياسية".وقال إن "أبرز ما ميز الرئيس ياسر عرفات، استخلاص الدروس من مسيرته، عبر تمسكه بالقرار الوطني الفلسطيني المستقل النابع من المصالح العليا للشعب الفلسطيني".وأكد أن "الموقف الذي تميز به ياسر عرفات، والسياسيات التي انتهجها شقت الطريق أمام العديد من الإنجازات التي تحققت، لافتاً أنه تميز بالجرأة والشجاعة والإقدام والثبات بالموقف، وكان ولا زال مصدر الهام للشعب الفلسطيني باستخلاص الدروس والعبر، ومواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية".وقال لقد "قاد أبو عمار الشعب الفلسطيني، وحافظ على الوحدة الوطنية وكان حريصا على أن يكون الجميع تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية".