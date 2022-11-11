شؤون فلسطينية

التميمي تلتقي فريق وكالة التنمية البلجيكية في مؤتمر تغير المناخ 270 في شرم الشيخ

التميمي تلتقي فريق وكالة التنمية البلجيكية في مؤتمر تغير المناخ 270 في شرم الشيخ
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
التقى الوفد الفلسطيني المشارك في مؤتمر تغير المناخ 27 في مدينة شرم الشيخ المصرية برئاسة د. نسرين التميمي رئيس سلطة جودة البيئة، اليوم مع فريق وكالة التنمية البلجيكية (اينابيل) المكون من فريق اينابيل في فلسطين والأردن برئاسة السيدة كريستيل جاكويت ، وفريق اينابيل من موزمبيق برئاسة لورنس جانسينس.

وحضر الاجتماع من سلطة جودة البيئة كلا من زغلول سمحان ونضال كاتبة، ومن طرف وكالة التنمية البلجيكية، خالد رجب، المستشار الاستراتيجي، وعدي الجعبري، خبير الحكم المحلي، وعبد الله نبهان خبير الاقتصاد الأخضر، وأدريان تاس، خبير التمويل الخاص بالمناخ، وباولو ماسينجا، خبير التمويل الخاص بالمناخ.

وناقش اللقاء والذي عقد على هامش مؤتمر قمة المناخ آفاق التعاون بين فلسطين ووكالة التنمية البلجيكية في مجال التخفيف من آثار التغير المناخي، والتمويل الخاص ببرامج التغير المناخي.

واتفق خلال اللقاء على الاستفادة من تجربة (اينابيل) العالمية الخاصة بتمويل البرامج الخاصة بالمناخ والاستفادة من الخبرات لديهم في هذا الجانب، وعلى ضرورة الاستعداد الجيد والمشترك لمؤتمر قمة المناخ القادم ٢٨ سواء بتخصيص مكان خاص بفلسطين وشركائها أو بتنظيم أحداث جانبية وفعاليات خاصة بالوضع البيئي في فلسطين وما يتم تنفيذه هناك.

واتفق الطرفان على متابعة واستكمال الاجتماعات والنقاشات بين (اينابيل) في فلسطين وسلطة جودة البيئة من أجل وضع خطة عمل تنفيذية للقضايا التي سيتم العمل على تنفيذها.

وقدمت  التميمي شكرها للوكالة على دعمهم المتواصل لسلطة جودة البيئة والشركاء.

يذكر بأن وكالة التنمية البلجيكية (اينابيل) من الداعمين الرئيسيين في فلسطين في مجال البيئة والتغير المناخي من خلال تمويل المساهمة المحددة وَطَنِيًّا NDC المتعلقة ببرامج تخفيف آثار تغير المناخ، ومصادر الطاقة المتجددة، والخدمات الخضراء، والاقتصاد الأخضر والدائري.

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