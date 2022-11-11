شؤون فلسطينية

جمعية الرواد تنظم حفل لإطلاق برامج مدرسة الرواد تشايكوفسكي للموسيقى

جمعية الرواد تنظم حفل لإطلاق برامج مدرسة الرواد تشايكوفسكي للموسيقى
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
افتتحت جمعية الرواد للثقافة والفنون وبالشراكة مع مؤسسة الرئيس بوتين الفلسطينية للثقافة والاقتصاد برامج التدريب بمدرسة الرواد تشايكوفسكي للموسيقى وذلك في حفل فني حضره مدير عام مؤسسة الرئيس بوتين ناجح العزة ومدير عام جمعية الرواد الدكتور عبد الفتاح ابو سرور ومدير محافظة بيت لحم فؤاد سالم ومدربين المدرسة والطلبة المسجلين ولفيف من الأهالي وذلك في قاعة المدرسة في مبنى الموسيقى في مؤسسة الرئيس بوتين في بيت لحم.

بدأ الحفل بالسلام الوطني الفلسطيني وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء فيما رحب مدير عام جمعية الرواد الدكتور عبد الفتاح ابو سرور بالحضور معبراً عن حرص جمعية الرواد على توفير الفرص الممكنة للأطفال والشباب والفنانين والموهوبين لتطوير قدراتهم وتمكينها في المجال الفني وذلك من خلال برامج التدريب الفنية التي توفرها مدرسة الرواد تشايكوفسكي الموسيقية والتي تتضمن تدريبات الموسيقى وتعلم العزف على الآلات الموسيقية وتدريبات الكورال والدبكة الشعبية وتدريبات السينما والتصوير الفوتوغرافي.

وأكد أبو سرور وإن الإمكانيات التي توفرها مؤسسة الرئيس بوتين من خلال مبنى الموسيقى سيتيح لأكبر عدد ممكن من الطلبة الاستفادة من الخدمات والتدريبات التي تقدمها على مستوى محافظة بيت لحم والضفة الغربية.

من جهته، قال مدير عام مؤسسة الرئيس بوتين ناجح العزة إن المؤسسة توفر كافة إمكانياتها لإنجاح أعمال مدرسة الموسيقى، وأن جمعية الرواد كشريك له تاريخ في العمل الفني في المسرح والموسيقى قادر على إدارة هذا الصرح الفني والعمل على توفير الإمكانيات لأبناء محافظة بيت لحم للوصول إلى إنتاجات فنية سواء في الموسيقى أو المسرح وحتى في الكتابة الإبداعية والأعمال السينمائية والتصويرية، مؤكدا على دعم وتأييد برامج مدرسة الرواد تشايكوفسكي للموسيقى متمنيا مزيدا من التقدم والنجاح.

وفي ختام الحفل الفني قدمت فرقة الرواد الموسيقية وفرقة الرواد للدبكة الشعبية لوحات فنية فلسطينية من الفلكلور الفلسطيني أغاني من التراث الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

وفاة شاب شنقا وسط قطاع غزة

وفاة شاب شنقا وسط قطاع غزة

مجدلاني: ذكرى &#34;أبو عمار&#34; ما تزال راسخة في وجدان شعبنا

مجدلاني: ذكرى "أبو عمار" ما تزال راسخة في وجدان شعبنا

بالصور: (أونروا) والاتحاد الأوروبي يفتتحان أول حديقة مدرسية في الضفة الغربية

بالصور: (أونروا) والاتحاد الأوروبي يفتتحان أول حديقة مدرسية في الضفة الغربية

التميمي تلتقي فريق وكالة التنمية البلجيكية في مؤتمر تغير المناخ 270 في شرم الشيخ

التميمي تلتقي فريق وكالة التنمية البلجيكية في مؤتمر تغير المناخ 270 في شرم الشيخ

نابلس: قادة المستوطنين يقتحمون منطقة &#34;المسعودية&#34; المهددة بالتهويد

نابلس: قادة المستوطنين يقتحمون منطقة "المسعودية" المهددة بالتهويد

حصيلة حوادث السير في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

حصيلة حوادث السير في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

الآلاف يصلون الفجر في الأقصى ومساجد الضفة

الآلاف يصلون الفجر في الأقصى ومساجد الضفة

&#34;المرور&#34; بغزة تنشر حالة الطرق صباح الجمعة

"المرور" بغزة تنشر حالة الطرق صباح الجمعة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجدلاني: ذكرى &#34;أبو عمار&#34; ما تزال راسخة في وجدان شعبنا

مجدلاني: ذكرى "أبو عمار" ما تزال راسخة في وجدان شعبنا

جمعية الرواد تنظم حفل لإطلاق برامج مدرسة الرواد تشايكوفسكي للموسيقى

جمعية الرواد تنظم حفل لإطلاق برامج مدرسة الرواد تشايكوفسكي للموسيقى

نابلس: قادة المستوطنين يقتحمون منطقة &#34;المسعودية&#34; المهددة بالتهويد

نابلس: قادة المستوطنين يقتحمون منطقة "المسعودية" المهددة بالتهويد

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الجمعة

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الجمعة

سفير فلسطين بالخرطوم يلتقي وزير الداخلية

سفير فلسطين بالخرطوم يلتقي وزير الداخلية

أبو جيش يبحث مع مجموعة قطاع العمل آليات تنظيم التدخلات لدعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

أبو جيش يبحث مع مجموعة قطاع العمل آليات تنظيم التدخلات لدعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

مؤسسة ياسر عرفات تحيي الذكرى السنوية الثامنة عشرة لاستشهاده

مؤسسة ياسر عرفات تحيي الذكرى السنوية الثامنة عشرة لاستشهاده

(مركزية فتح): متمسكون بالأهداف والثوابت التي خطها الرئيس الراحل &#34;أبو عمار&#34;

(مركزية فتح): متمسكون بالأهداف والثوابت التي خطها الرئيس الراحل "أبو عمار"

منوعات

هل سيعود مسلسل &#34;طاش ما طاش&#34; من جديد؟

هل سيعود مسلسل "طاش ما طاش" من جديد؟

شاهد: ريم عبدالله تفاجئ جمهورها و تظهر بدون مكياج

شاهد: ريم عبدالله تفاجئ جمهورها و تظهر بدون مكياج

شاهد: محمد رمضان يقلق جمهوره بآخر فيديو له

شاهد: محمد رمضان يقلق جمهوره بآخر فيديو له

شاهد: عمر كمال يورط حمادة هلال ويضعه في موقف محرج أثناء حفل زفاف

شاهد: عمر كمال يورط حمادة هلال ويضعه في موقف محرج أثناء حفل زفاف

منة شلبي تعلن عن انتهاء أزمة مسلسلها الجديد

منة شلبي تعلن عن انتهاء أزمة مسلسلها الجديد

شاهد: ياسمين عز تحدث ضجة من جديد بحديثها عن الزوجات

شاهد: ياسمين عز تحدث ضجة من جديد بحديثها عن الزوجات

شاهد: ياسمين رئيس توجه رسالة غريبة لشخص مجهول &#34;قرفانة منك&#34;

شاهد: ياسمين رئيس توجه رسالة غريبة لشخص مجهول "قرفانة منك"

شاهد: أنغام تصدم الجمهور بإطلالة نارية لها وبسعر خيالي

شاهد: أنغام تصدم الجمهور بإطلالة نارية لها وبسعر خيالي

شاهد: رامي إمام يخرج عن صمته ويكشف التطورات الصحية لوالده عادل إمام

شاهد: رامي إمام يخرج عن صمته ويكشف التطورات الصحية لوالده عادل إمام

شاهد: فاشينيستا لبنانية شهيرة توثق لحظة شفائها من سرطان الثدي بشكل مؤثر

شاهد: فاشينيستا لبنانية شهيرة توثق لحظة شفائها من سرطان الثدي بشكل مؤثر

عربي

اليمن: &#34;أنصار الله&#34; تعتبر زيارة السفير الأميركي لحضرموت نشاطًا عدوانيًا

اليمن: "أنصار الله" تعتبر زيارة السفير الأميركي لحضرموت نشاطًا عدوانيًا

العراق: قرار بمنع الجهات الرسمية من استقبال الوفود الأجنبية دون موافقة الحكومة

العراق: قرار بمنع الجهات الرسمية من استقبال الوفود الأجنبية دون موافقة الحكومة

&#34;التميمي&#34; تشارك في جلسة حوارية حول التمويل المناخي

"التميمي" تشارك في جلسة حوارية حول التمويل المناخي

مركز بيلر يدعو قمة المناخ للتركيز على مواجهة تغيرات المناخ في الدول النامية

مركز بيلر يدعو قمة المناخ للتركيز على مواجهة تغيرات المناخ في الدول النامية