جمعية الرواد تنظم حفل لإطلاق برامج مدرسة الرواد تشايكوفسكي للموسيقى

رام الله - دنيا الوطنافتتحت جمعية الرواد للثقافة والفنون وبالشراكة مع مؤسسة الرئيس بوتين الفلسطينية للثقافة والاقتصاد برامج التدريب بمدرسة الرواد تشايكوفسكي للموسيقى وذلك في حفل فني حضره مدير عام مؤسسة الرئيس بوتين ناجح العزة ومدير عام جمعية الرواد الدكتور عبد الفتاح ابو سرور ومدير محافظة بيت لحم فؤاد سالم ومدربين المدرسة والطلبة المسجلين ولفيف من الأهالي وذلك في قاعة المدرسة في مبنى الموسيقى في مؤسسة الرئيس بوتين في بيت لحم.بدأ الحفل بالسلام الوطني الفلسطيني وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء فيما رحب مدير عام جمعية الرواد الدكتور عبد الفتاح ابو سرور بالحضور معبراً عن حرص جمعية الرواد على توفير الفرص الممكنة للأطفال والشباب والفنانين والموهوبين لتطوير قدراتهم وتمكينها في المجال الفني وذلك من خلال برامج التدريب الفنية التي توفرها مدرسة الرواد تشايكوفسكي الموسيقية والتي تتضمن تدريبات الموسيقى وتعلم العزف على الآلات الموسيقية وتدريبات الكورال والدبكة الشعبية وتدريبات السينما والتصوير الفوتوغرافي.وأكد أبو سرور وإن الإمكانيات التي توفرها مؤسسة الرئيس بوتين من خلال مبنى الموسيقى سيتيح لأكبر عدد ممكن من الطلبة الاستفادة من الخدمات والتدريبات التي تقدمها على مستوى محافظة بيت لحم والضفة الغربية.من جهته، قال مدير عام مؤسسة الرئيس بوتين ناجح العزة إن المؤسسة توفر كافة إمكانياتها لإنجاح أعمال مدرسة الموسيقى، وأن جمعية الرواد كشريك له تاريخ في العمل الفني في المسرح والموسيقى قادر على إدارة هذا الصرح الفني والعمل على توفير الإمكانيات لأبناء محافظة بيت لحم للوصول إلى إنتاجات فنية سواء في الموسيقى أو المسرح وحتى في الكتابة الإبداعية والأعمال السينمائية والتصويرية، مؤكدا على دعم وتأييد برامج مدرسة الرواد تشايكوفسكي للموسيقى متمنيا مزيدا من التقدم والنجاح.وفي ختام الحفل الفني قدمت فرقة الرواد الموسيقية وفرقة الرواد للدبكة الشعبية لوحات فنية فلسطينية من الفلكلور الفلسطيني أغاني من التراث الفلسطيني.