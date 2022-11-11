شؤون فلسطينية

نابلس: قادة المستوطنين يقتحمون منطقة "المسعودية" المهددة بالتهويد

نابلس: قادة المستوطنين يقتحمون منطقة "المسعودية" المهددة بالتهويد
جانب من الإقتحام
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين برفقة حاخامات وكبار المستوطنين، صباح اليوم الجمعة، منطقة المسعودية في أراضي قرية برقة شمال غرب نابلس، تحت حماية قوات الاحتلال.

 وقال الناشط ضد الاستيطان ببرقة ذياب حجي إن مجموعة من كبار المستوطنين ومسؤولين اقتحموا منطقة المسعودية، برفقة حاخام قدم لهم شرحاً لمجسم عن المنطقة المهددة بالتهويد.

 واحتجزت قوات الاحتلال عدة مركبات على حاجز المسعودية في الطريق الواصل بين مدينتي جنين ونابلس، بالإضافة للتشديد والتضييق على حاجز دير شرف العسكري للمتوجهين إلى جنين.

وتعد المسعودية من المناطق الأثرية التي يرجع تاريخها للعام 1914م، حيث أقيمت عليها محطة رئيسة لسكة حديد الحجاز، وكانت تربط بين المدن الرئيسة في فلسطين ببلاد الحجاز.

 

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