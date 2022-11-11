دولي

(القناة 12): نتنياهو سيكلف بتشكيل الحكومة الأحد المقبل

(القناة 12): نتنياهو سيكلف بتشكيل الحكومة الأحد المقبل
نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن آخر التطورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وتكليف نتنياهو بتشكيلها.

وقالت (القناة 12)، إنه "ستنتهي جولة التوصيات رسميًا غدًا وسيتم تكليف زعيم حزب الليكود الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمهمة تشكيل الائتلاف يوم الأحد".

وأضافت أنه وفقًا لتحديثات المفاوضات، من المحتمل أنه سيتمكن من تقديم حكومة يوم الثلاثاء عندما يؤدي (كنيست ) اليمين.

وحصل زعيم حزب الليكود الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، على توصية 64 عضو كنيست بتكليفه في تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

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