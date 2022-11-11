دولي

الصين تستعرض قوتها العسكرية والجوية

الصين تستعرض قوتها العسكرية والجوية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
افتتحت الصين، المعرض الدولي الـ14 للطيران والفضاء في مدينة تشوهاي الساحلية جنوب البلاد، حيث تستمر فعالياته حتى الأحد بمشاركة دولية غير مسبوقة.

ووفق شبكة تلفزيون الصين الدولية "سي جي تي إن"، فإن المعرض يعد نافذة هامة لعرض تكنولوجيات ومعدات الطيران والفضاء المتطورة من الداخل والخارج، كما يزيح الستار عن تكنولوجيا بكين المتطورة في قطاعي الفضاء والدفاع الوطني.

وتقوم القوات الجوية للجيش الصيني بعرض مجموعة من معداتها وأسلحتها ومن بينها طائرات ومسيرات عابرة للقارات وصواريخ باليستية خارقة.

كما شاركت المقاتلات الشبحية طراز "جيه-20"، وطائرت التزويد بالوقود "واي يو-20" في العرض الجوي، كما ظهرت ولأول مرة المسّيرة الصينية "أتاك-2".

أخبار ذات صلة

بايدن يرأس وفداً أميركياً للمشاركة بمؤتمر المناخ في شرم الشيخ

بايدن يرأس وفداً أميركياً للمشاركة بمؤتمر المناخ في شرم الشيخ

تفاصيل اتصال نتنياهو ورئيس دولة الإمارات

تفاصيل اتصال نتنياهو ورئيس دولة الإمارات

لبيد يعلن عن رحلات مباشرة للإسرائيليين إلى قطر لحضور كأس العالم

لبيد يعلن عن رحلات مباشرة للإسرائيليين إلى قطر لحضور كأس العالم

نتنياهو يحصل على توصية 63 عضو (كنيست) لتشكيل الحكومة

نتنياهو يحصل على توصية 63 عضو (كنيست) لتشكيل الحكومة

&#34;يشعر بخيبة أمل&#34;.. ترامب يعلق على نتائج الانتخابات النصفية للكونغرس

"يشعر بخيبة أمل".. ترامب يعلق على نتائج الانتخابات النصفية للكونغرس

(واللا): مسؤولون بالإدارة الأميركية قلقون من سيناريو تعيين سموتريتش وزيراً للجيش

(واللا): مسؤولون بالإدارة الأميركية قلقون من سيناريو تعيين سموتريتش وزيراً للجيش

الرئيس الإسرائيلي يواصل مشاوراته تمهيداً لمنح التفويض لتشكيل الحكومة المقبلة

الرئيس الإسرائيلي يواصل مشاوراته تمهيداً لمنح التفويض لتشكيل الحكومة المقبلة

السفير الأميركي لدى إسرائيل يوجّه تحذيرًا إلى حكومة نتنياهو المقبلة

السفير الأميركي لدى إسرائيل يوجّه تحذيرًا إلى حكومة نتنياهو المقبلة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الجمعة

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الجمعة

سفير فلسطين بالخرطوم يلتقي وزير الداخلية

سفير فلسطين بالخرطوم يلتقي وزير الداخلية

أبو جيش يبحث مع مجموعة قطاع العمل آليات تنظيم التدخلات لدعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

أبو جيش يبحث مع مجموعة قطاع العمل آليات تنظيم التدخلات لدعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

مؤسسة ياسر عرفات تحيي الذكرى السنوية الثامنة عشرة لاستشهاده

مؤسسة ياسر عرفات تحيي الذكرى السنوية الثامنة عشرة لاستشهاده

(مركزية فتح): متمسكون بالأهداف والثوابت التي خطها الرئيس الراحل &#34;أبو عمار&#34;

(مركزية فتح): متمسكون بالأهداف والثوابت التي خطها الرئيس الراحل "أبو عمار"

النيابة والشرطة تباشران الإجراءات القانونية بواقعة وفاة طفل في سلفيت

النيابة والشرطة تباشران الإجراءات القانونية بواقعة وفاة طفل في سلفيت

انخفاض كبير على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل.. طالع السعر الجديد

انخفاض كبير على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل.. طالع السعر الجديد

مجدلاني يثمن قرار أستراليا بإلغاء اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل

مجدلاني يثمن قرار أستراليا بإلغاء اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل

منوعات

هل سيعود مسلسل &#34;طاش ما طاش&#34; من جديد؟

هل سيعود مسلسل "طاش ما طاش" من جديد؟

شاهد: ريم عبدالله تفاجئ جمهورها و تظهر بدون مكياج

شاهد: ريم عبدالله تفاجئ جمهورها و تظهر بدون مكياج

شاهد: محمد رمضان يقلق جمهوره بآخر فيديو له

شاهد: محمد رمضان يقلق جمهوره بآخر فيديو له

شاهد: عمر كمال يورط حمادة هلال ويضعه في موقف محرج أثناء حفل زفاف

شاهد: عمر كمال يورط حمادة هلال ويضعه في موقف محرج أثناء حفل زفاف

منة شلبي تعلن عن انتهاء أزمة مسلسلها الجديد

منة شلبي تعلن عن انتهاء أزمة مسلسلها الجديد

شاهد: ياسمين عز تحدث ضجة من جديد بحديثها عن الزوجات

شاهد: ياسمين عز تحدث ضجة من جديد بحديثها عن الزوجات

شاهد: ياسمين رئيس توجه رسالة غريبة لشخص مجهول &#34;قرفانة منك&#34;

شاهد: ياسمين رئيس توجه رسالة غريبة لشخص مجهول "قرفانة منك"

شاهد: أنغام تصدم الجمهور بإطلالة نارية لها وبسعر خيالي

شاهد: أنغام تصدم الجمهور بإطلالة نارية لها وبسعر خيالي

شاهد: رامي إمام يخرج عن صمته ويكشف التطورات الصحية لوالده عادل إمام

شاهد: رامي إمام يخرج عن صمته ويكشف التطورات الصحية لوالده عادل إمام

شاهد: فاشينيستا لبنانية شهيرة توثق لحظة شفائها من سرطان الثدي بشكل مؤثر

شاهد: فاشينيستا لبنانية شهيرة توثق لحظة شفائها من سرطان الثدي بشكل مؤثر

عربي

اليمن: &#34;أنصار الله&#34; تعتبر زيارة السفير الأميركي لحضرموت نشاطًا عدوانيًا

اليمن: "أنصار الله" تعتبر زيارة السفير الأميركي لحضرموت نشاطًا عدوانيًا

العراق: قرار بمنع الجهات الرسمية من استقبال الوفود الأجنبية دون موافقة الحكومة

العراق: قرار بمنع الجهات الرسمية من استقبال الوفود الأجنبية دون موافقة الحكومة

&#34;التميمي&#34; تشارك في جلسة حوارية حول التمويل المناخي

"التميمي" تشارك في جلسة حوارية حول التمويل المناخي

مركز بيلر يدعو قمة المناخ للتركيز على مواجهة تغيرات المناخ في الدول النامية

مركز بيلر يدعو قمة المناخ للتركيز على مواجهة تغيرات المناخ في الدول النامية