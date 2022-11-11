الصين تستعرض قوتها العسكرية والجوية

رام الله - دنيا الوطنافتتحت الصين، المعرض الدولي الـ14 للطيران والفضاء في مدينة تشوهاي الساحلية جنوب البلاد، حيث تستمر فعالياته حتى الأحد بمشاركة دولية غير مسبوقة.ووفق شبكة تلفزيون الصين الدولية "سي جي تي إن"، فإن المعرض يعد نافذة هامة لعرض تكنولوجيات ومعدات الطيران والفضاء المتطورة من الداخل والخارج، كما يزيح الستار عن تكنولوجيا بكين المتطورة في قطاعي الفضاء والدفاع الوطني.وتقوم القوات الجوية للجيش الصيني بعرض مجموعة من معداتها وأسلحتها ومن بينها طائرات ومسيرات عابرة للقارات وصواريخ باليستية خارقة.كما شاركت المقاتلات الشبحية طراز "جيه-20"، وطائرت التزويد بالوقود "واي يو-20" في العرض الجوي، كما ظهرت ولأول مرة المسّيرة الصينية "أتاك-2".