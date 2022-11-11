بايدن يرأس وفداً أميركياً للمشاركة بمؤتمر المناخ في شرم الشيخ

رام الله - دنيا الوطنيستعد الرئيس الأميركي جو بايدن، لحضور مؤتمر المناخ "كوب 27"، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ المصرية، على رأس وفد رفيع المستوى، وإلقاء خطاب في القمة.ومن المنتظر أن يشهد خطاب بايدن، دعوة العالم للتحرك سريعا لمواجهة التغيرات المناخية "في هذا العقد الحاسم".وأفادت وكالة (رويترز)، فإن الرئيس الأميركي سيلتقي بزعماء مصر وكمبوديا وإندونيسيا خلال جولة خارجية تستمر أسبوعا تضم بلدانا آسيوية أيضا.ويضم الوفد الأميركي المصاحب لبايدن، عددًا من كبار المسؤولين على رأسهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جايك سوليفان ووزيرة الطاقة جنيفر غرانهولم ووزير الزراعة توم فيلساك ومدير مجلس الاقتصاد الوطني براين ديز ومدير وكالة التجارة والتنمية الأميركية إينو إيبونغ ورئيسة مجلس الجودة البيئية براندا مالوري، إضافة لمستشار شئون المناخ القومي في البيت الأبيض علي زيدي.