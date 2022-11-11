الآلاف يصلون الفجر في الأقصى ومساجد الضفة

رام الله - دنيا الوطنشارك آلاف المواطنين في صلاة الفجر، اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي في الخليل، وعدد من مساجد الضفة الغربية.واحتضنت باحات ومصليات المسجد الأقصى أعدادا كبيرة من المصلين القادمين من قرى وبلدات القدس، وأراضي 48 والضفة الغربية، الذين أحيوا الفجر تحت عنوان "ثبات وصدق المخلصين".كما شهد المسجد الإبراهيمي حضورا واسعا بالمصلين، تأكيداً على أن الرباط فيه هو الطريق إلى خلاصه من التهويد.واستقبلت التكية الإبراهيمية في الخليل مئات المواطنين، وقدمت للمصلين المشروبات الساخنة والحلوى.وفي نابلس، احتشد مئات المصلين لإقامة صلاة الفجر في مسجد عباد الرحمن بمخيم بلاطة، تجديدا لعهد الشهداء، ووضع أهالي المخيم صور الشهداء إلى جانب الضيافة والمشروبات الساخنة خلال التجهيزات لإحياء صلاة الفجر.وبعد إحيائهم الفجر العظيم، انطلقت مسيرة تجاه مكان ارتقاء الشهيد مهدي حشاش في مخيم بلاطة، وسط التكبيرات والهتافات الداعية للمقاومة والمؤكدة على مواصلة السير على درب الشهداء.وكانت شخصيات مقدسية وفلسطينية قد أكدت، على ضرورة الحشد والرباط في المسجد الأقصى فجر الجمعة، الموافق 4 نوفمبر 2022، والمشاركة في حملة الفجر العظيم في كافة مساجد الضفة الغربية.وأكدت الدعوات على أهمية المشاركة في صلاة الفجر في الأقصى، للتصدي لمخططات الاحتلال التي تسعى إلى تهويد القدس، مشددة على أهمية مواصلة الرباط في الأقصى، وذلك بهدف إفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين.