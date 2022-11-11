سفير فلسطين بالخرطوم يلتقي وزير الداخلية

رام الله - دنيا الوطنالتقى سفير فلسطين في السودان سمير عبد الجبار، أمس الخميس مدير عام الشرطة وزير الداخلية المكلف في جمهوريه السودان الفريق أول شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر، وذلك في مقر وزارة الداخلية بحضور قيادات وزارة الداخلية ومساعدي مدير عام الشرطة.واطلع السفير طه وزير الداخلية السوداني على آخر مستجدات القضية الفلسطينية وأبرز انتهاكات واعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، على الشعب الفلسطيني والمقدسات، ناقلًا تحيات القيادة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس.وتناول اللقاء سبل تطوير علاقات التعاون بين وزارة الداخلية الفلسطينية والسودانية، والتسهيلات الهجرية للجالية الفلسطينية المقيمة في السودان.بدوره، أكد وزير الداخلية السوداني، دعم حكومة السودان ووزارة الداخلية للشعب الفلسطيني، وتعزيز العلاقات الثنائية مع وزاره الداخلية الفلسطينية، مشدداً على ثبات موقف السودان الداعم والمساند للقضية الفلسطينية، في كافة المحافل الدولية، لاسيما وقوف حكومة السودان مع حق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.يذكر أن وزير الداخلية قدم درع وزارة الداخلية السودانية لسعادة سفير دولة فلسطين، تعبيرا عن عمق العلاقات بين البلدين.