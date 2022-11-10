شؤون فلسطينية

بالصور: مصرع مستوطن وإصابة عمال من غزة بحادث سير بمنطقة الغلاف

بالصور: مصرع مستوطن وإصابة عمال من غزة بحادث سير بمنطقة الغلاف
جانب من الحادث
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الفرق الطبية الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، مصرع مستوطن يبلغ من العمر 40 عامًا كان محاصرًا في سيارته الخاصة في حادث سير بغلاف غزة، بين سيارة وحافلة تقل عمال فلسطينيين من غزة.

وأوضحت الفرق الطبية أنه تم نقل إلى المستشفى 9 مصابين فلسطينيين من الباص، تتراوح أعمارهم بين 30 و60 سنة وحالتهم طفيفة إلى متوسطة.

وفي تفاصيل الحادث، قالت (القناة 12) إن حادث سير مروع على شارع 4 بالقرب من مستوطنة نتيف هعسراه بغلاف غزة، أدى لمصرع مستوطن وإصابة عمال كانوا في طريقهم إلى معبر إيرز مروراً إلى غزة.



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