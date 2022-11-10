شؤون فلسطينية

مجدلاني يثمن قرار أستراليا بإلغاء اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل

مجدلاني يثمن قرار أستراليا بإلغاء اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، مع ممثل أستراليا لدى فلسطين إدوارد رَسل، آخر المستجدات السياسية حول القضية الفلسطينية على كافة المستويات المحلية والعالمية، وكذلك نتائج الانتخابات في دولة الاحتلال والانزياح نحو العنصرية والفاشية، الأمر الذي سيكون له نتائج خطيرة على أمن واستقرار المنطقة.

وثمّن مجدلاني خلال اللقاء، الذي حضره عضو المكتب السياسي للجبهة تغريد كشك العلاقات الثنائية بين البلدين، اليوم الخميس بمكتبه بمدينة رام الله، ودور أستراليا في دعم الشعب الفلسطيني، خاصة القرار الأخير للحكومة الأسترالية بإلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، وزيادة الدعم المالي لـ (أونروا) معترا ذلك تحول مهم بالموقف الأسترالي.

وطالب مجدلاني أن تأخذ أستراليا نهج مستقل في سياستها هذا يجعلها تعلب دوراً أكبر بالتأثير الدولي كمان أن القرار يدعم الاستقرار والأمن في المنطقة في ظل انسداد افق العملية السياسية وامتناع الادارة الامريكية عن تقديم اية مبادرات سياسية.

وأوضح مجدلاني أن سياسية ازدواجية المعايير في الشرعية الدولية يهدد الأمن الدولي، ففي حين تفرض العقوبات على روسيا، بينما لم تطبق قرارات الشرعية الدولية على دولة الاحتلال بل تفرض عقوبات على الشعب الفلسطيني الذي تحتل أرضه فإن ذلك يضع المجتمع الدولي وهيبة هيئاته الدولية أمام اختبار جدي.

ومن جانبه، أكد السفير رَسل على موقف بلاده باتجاه الحل الدولي وفق قرارات الشرعية الدولية ، وضرورة الالتزام بها، لضمان أمن واستقرار المنطقة.

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