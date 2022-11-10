تفاصيل اتصال نتنياهو ورئيس دولة الإمارات

رام الله - دنيا الوطنكشف زعيم حزب الليكود الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، عن تفاصيل محادثته هاتفية أجراها مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد.وقال نتنياهو في تصريح صحفي له، "تحدثت للتو مع صديقي، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، واتفقنا على زيادة تعزيز العلاقات بعد اتفاق السلام التاريخي الذي توصلنا إليه معًا".وأضاف "لقد دعاني الشيخ بن زايد لزيارة بلاده حتى نتمكن من تعزيز علاقاتنا معًا، أشكره على المحادثة والعلاقة الممتازة بيننا".