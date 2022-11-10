شؤون فلسطينية

إصابات خلال مواجهات في البيرة والاحتلال يخطر بوقف بناء منشآت

إصابات خلال مواجهات في البيرة والاحتلال يخطر بوقف بناء منشآت
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
إصابات خلال مواجهات في البيرة والاحتلال يخطر بوقف بناء منشآت بالأغوار

أصيب مواطنين، اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت في مدينة البيرة، فيما أصيبت مستوطنة بعد رشقها في الحجارة بقلقيلية، بينما أخطرت قوات الاحتلال بوقف بناء منشآت بالأغوار.

وأصيب فلسطينيان بمواجهاتٍ اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة البيرة شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وأوردت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال قرب مدخل مدينة البيرة الشمالي، أطلقت خلالها الغاز المسيل للدموع، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وتعامل الهلال الأحمر مع إصابتين بالرصاص الحي من بيت إيل لمستشفى رام الله.

وأشارت المصادر إلى أن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان في منطقة جبل الطويل في المدينة، وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي سياق آخر، داهمت قوات الاحتلال، منطقة حمصة بالأغوار الشمالية وأخطرت بوقف بناء منشآت لعائلتين.

 وأخطرت قوات الاحتلال عائلتي المواطنين ياسر وتيسير أبو الكباش من المنطقة بوقف البناء لخيام ومنشآت لهما، وقامت أيضا بتصوير مساكن المواطنين وحظائر أغنامهم في المنطقة.

 وفي قلقيلية، أصيبت مستوطنة، بجراحٍ إثر تعرضها لإلقاء حجارة بالقرب من مستوطنة ألفيه منشيه في قلقيلية.

ورشق الشبان الفلسطينيين، المستوطنة بالحجارة؛ أسفر عن إصابتها، فيما لم توضح سلطات الاحتلال طبيعة الإصابة، وفق مصادر محلية.

أخبار ذات صلة

بالصور: مصرع مستوطن وإصابة عمال من غزة بحادث سير بمنطقة الغلاف

بالصور: مصرع مستوطن وإصابة عمال من غزة بحادث سير بمنطقة الغلاف

انخفاض كبير على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل.. طالع السعر الجديد

انخفاض كبير على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل.. طالع السعر الجديد

مجدلاني يثمن قرار أستراليا بإلغاء اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل

مجدلاني يثمن قرار أستراليا بإلغاء اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل

ناصر: الوفاء لعرفات بالسير على درب المقاومة والانتفاضة حتى تحقيق أهداف شعبنا

ناصر: الوفاء لعرفات بالسير على درب المقاومة والانتفاضة حتى تحقيق أهداف شعبنا

مركز فلسطين: 3 حالات اعتقال من غزة على حاجز ايرز خلال نوفمبر

مركز فلسطين: 3 حالات اعتقال من غزة على حاجز ايرز خلال نوفمبر

صيدم: هذه رسالتنا لشعبنا في ذكرى رحيل &#34;أبو عمار&#34;

صيدم: هذه رسالتنا لشعبنا في ذكرى رحيل "أبو عمار"

حلس لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: شعبنا موحد في وجه مخططات طمس هويتنا وحقوقنا

حلس لـ"دنيا الوطن": شعبنا موحد في وجه مخططات طمس هويتنا وحقوقنا

غزة: &#34;بيالارا&#34; تطلق حملة التبرع بأجهزة الحواسيب لطلبة ذوي الدخل المحدود

غزة: "بيالارا" تطلق حملة التبرع بأجهزة الحواسيب لطلبة ذوي الدخل المحدود

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجدلاني يثمن قرار أستراليا بإلغاء اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل

مجدلاني يثمن قرار أستراليا بإلغاء اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل

إصابات خلال مواجهات في البيرة والاحتلال يخطر بوقف بناء منشآت

إصابات خلال مواجهات في البيرة والاحتلال يخطر بوقف بناء منشآت

ناصر: الوفاء لعرفات بالسير على درب المقاومة والانتفاضة حتى تحقيق أهداف شعبنا

ناصر: الوفاء لعرفات بالسير على درب المقاومة والانتفاضة حتى تحقيق أهداف شعبنا

حلس لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: شعبنا موحد في وجه مخططات طمس هويتنا وحقوقنا

حلس لـ"دنيا الوطن": شعبنا موحد في وجه مخططات طمس هويتنا وحقوقنا

&#34;الصحة&#34;: مشروع مستشفى عتيل لا يزال قائماً

"الصحة": مشروع مستشفى عتيل لا يزال قائماً

الوزير غنيم يؤكد على أهمية موائمة عمل منظمة أوكسفام وفق الخطط التطويرية لسلطة المياه

الوزير غنيم يؤكد على أهمية موائمة عمل منظمة أوكسفام وفق الخطط التطويرية لسلطة المياه

تشييع جثمان الشهيد رأفت عيسة في صانور جنوب جنين

تشييع جثمان الشهيد رأفت عيسة في صانور جنوب جنين

&#34;التميمي&#34; تشارك في فعالية إطلاق المبادرة المصرية لسوق الكربون

"التميمي" تشارك في فعالية إطلاق المبادرة المصرية لسوق الكربون

منوعات

شاهد: تعليق ناري من شقيق شيرين عبد الوهاب بيان محاميها

شاهد: تعليق ناري من شقيق شيرين عبد الوهاب بيان محاميها

شاهد: كريم فهمي يكشف عن تعرض أفلامه للسرقة

شاهد: كريم فهمي يكشف عن تعرض أفلامه للسرقة

شاهد: مراحل تغير ملامح حليمة بولند الصادم

شاهد: مراحل تغير ملامح حليمة بولند الصادم

شاهد: عفاف شعيب تكشف السبب الحقيقي وراء وفاة هشام سليم

شاهد: عفاف شعيب تكشف السبب الحقيقي وراء وفاة هشام سليم

بعد حملتها الأخيرة.. زياد برجي يهدد إليسا باللجوء للمحاكم

بعد حملتها الأخيرة.. زياد برجي يهدد إليسا باللجوء للمحاكم

شاهد: آخر تغريدة لسمية الخشاب تضعها في موقف محرج.. والجمهور يتساءل

شاهد: آخر تغريدة لسمية الخشاب تضعها في موقف محرج.. والجمهور يتساءل

شاهد: نسرين طافش بإطلالة جذابة تخطف أنظار جمهورها

شاهد: نسرين طافش بإطلالة جذابة تخطف أنظار جمهورها

شاهد: وصلة رقص مثيرة لحسين فهمي مع نهال عنبر

شاهد: وصلة رقص مثيرة لحسين فهمي مع نهال عنبر

شاهد: محمد الشرنوبي يغضب جمهوره بسبب ما قاله عن رفع الآذان

شاهد: محمد الشرنوبي يغضب جمهوره بسبب ما قاله عن رفع الآذان

شاهد: اشتعال حرب قوية بين حسام حبيب وشقيق شيرين عبدالوهاب

شاهد: اشتعال حرب قوية بين حسام حبيب وشقيق شيرين عبدالوهاب

عربي

اليمن: &#34;أنصار الله&#34; تعتبر زيارة السفير الأميركي لحضرموت نشاطًا عدوانيًا

اليمن: "أنصار الله" تعتبر زيارة السفير الأميركي لحضرموت نشاطًا عدوانيًا

العراق: قرار بمنع الجهات الرسمية من استقبال الوفود الأجنبية دون موافقة الحكومة

العراق: قرار بمنع الجهات الرسمية من استقبال الوفود الأجنبية دون موافقة الحكومة

&#34;التميمي&#34; تشارك في جلسة حوارية حول التمويل المناخي

"التميمي" تشارك في جلسة حوارية حول التمويل المناخي

مركز بيلر يدعو قمة المناخ للتركيز على مواجهة تغيرات المناخ في الدول النامية

مركز بيلر يدعو قمة المناخ للتركيز على مواجهة تغيرات المناخ في الدول النامية