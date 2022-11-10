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دولي

لبيد يعلن عن رحلات مباشرة للإسرائيليين إلى قطر لحضور كأس العالم

لبيد يعلن عن رحلات مباشرة للإسرائيليين إلى قطر لحضور كأس العالم
لبيد
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، عن تسيير رحلات جوية مباشرة إلى مونديال قطر ومعالجة شؤون المشجعين الإسرائيليين الذين سيسافرون إلى هناك.

وقال لبيد "بعد عمل دؤوب دام شهورًا طويلة، أتممنا ترتيبات ستوفر لمواطنين إسرائيليين الامكانية للسفر إلى مونديال قطر على متن رحلات جوية مباشرة".

وأضاف لبيد "كما وسيتم افتتاح مكتب إسرائيلي في قطر لمعالجة شؤون المشجعين الذين سيصلون إلى المونديال".

وتابع "أشكر كل من ساهم في إنجاز هذا العمل وهم كل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، ووزارة الخارجية، ووزارة الثقافة والرياضة، ووزارة المواصلات، وهيئة الأمن القومي، والمدير العام لوزارة الخارجية ألون أوشبيز الذي نسق هذه الجهود".

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