نتنياهو يحصل على توصية 63 عضو (كنيست) لتشكيل الحكومة

رام الله - دنيا الوطنذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) مساء اليوم الخميس، أن زعيم حزب الليكود الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدأ مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة حتى قبل تفويضه رسميًا بذلك.ووفقاً للصحيفة، فقد اتخذ نتنياهو هذا القرار في إطار اتفاقات مبدئية ضمن مفاوضات يجريها مع أحزاب كتلته اليمينية.وأضافت الصحيفة أن نتنياهو حصل على توصية 63 عضو (كنيست) وعليه فإنه سيكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، وذلك بعد أن اجتمع ممثلو الليكود مع رؤساء أحزاب (الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير، ورؤساء يهدوت هتوراة يتسحاق غولدكنوبف وموشيه غافني)، حيث ستتكون الحكومة من 30 وزيرًا، قد يؤدون اليمين بحلول الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.