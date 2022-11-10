مركز فلسطين: 3 حالات اعتقال من غزة على حاجز ايرز خلال نوفمبر

رام الله - دنيا الوطنأكد مركز فلسطين لدراسات الاسرى أن مخابرات الاحتلال واصلت استخدام معبر بيت حانون/ايرز كمصيدة للإيقاع بالسكان المدنيين في قطاع غزة حيث رصد اعتقال 3 مواطنين خلال شهر نوفمبر الجاري.وأضاف أن عدد حالات الاعتقال على حاجز ايرز منذ بداية العام بلغت 7 حالات اعتقال كان آخرها المواطن صابر يوسف أبو ثابت (28 عاما) من دير البلح وسط قطاع غزة، والذي اعتقل اليوم الخميس أثناء مروره عبر حاجز بيت حانون/ايرز.وبين مدير المركز الباحث رياض الأشقر أن الاحتلال اعتقل خلال شهر مارس التاجر وائل طه مطر من سكان غزه خلال مروره عبر حاجز "بيت حانون-إيرز" ، وافرج عنه بعد أن أمضى 15 يوما في مركز تحقيق وتوقيف عسقلان .واعتقل المواطن إبراهيم فتحي عبد أبو حصيرة (36 عاما) من سكان مدينة غزة أثناء مروره عبر حاجز معبر بيت حانون، وافرج عنه بعد 17 يوماً من الاعتقال في سجن عسقلان.وفى شهر أبريل اعتقلت قوات الاحتلال المواطن أحمد جودت الدلو، من غزة ويحمل تصريح تاجر، أثناء مروره عبر الحاجز، وفي شهر أغسطس اعتقلت التاجر "محمد عبد السلام عوض "ابوالسرهد" من مخيم المغازي وسط القطاع على حاجز بيت حانون إيرز خلال توجهه للداخل المحتل للعمل.وبين الأشقر ان سلطات الاحتلال صعدت خلال شهر نوفمبر الجاري من استهداف سكان القطاع على حاجز بيت حانون حيث اعتقلت 3 مواطنين وهم المواطن محمد عبد الكريم جمعة أبو جاموس (32عاماً) من رفح جنوب قطاع غزة؛ والمواطن أحمد محمد سليمان الأسطل من سكان مدينة خانيونس أثناء مغادرته من معبر بيت حانون "إيرز" للعمل الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد حصوله على تصريح.كذلك اعتقلت المواطن صابر يوسف أبو ثابت (28عاما) من دير البلح وسط قطاع غزة، أثناء مروره عبر حاجز بيت حانون/ايرز، ليرتفع عدد حالات الاعتقال على الحاجز منذ بداية العام الى 7 مواطنين.وأشار الأشقر الى ان مخابرات الاحتلال تستخدم معبر بيت حانون/ايرز كمصيدة للإيقاع بالفلسطينيين من قطاع غزة واستغلال حاجاتهم الإنسانية واحتياجهم القهري للسفر للعمل والتجارة والعلاج، وتبتزهم وتساومهم للعمل مع الاحتلال وتقديم معلومات مقابل السماح لهم بالعبور.وطالب الأشقر المنظمات الدولية التدخل لحماية سكان قطاع غزة من عمليات الاعتقال والابتزاز التي يتعرضون لها على حاجز بيت حانون، والضغط على الاحتلال لتسهيل سفرهم الى الداخل الفلسطيني دون عوائق أو مضايقات، وخاصة المرضى والتجار.