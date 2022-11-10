صيدم: هذه رسالتنا لشعبنا في ذكرى رحيل "أبو عمار"

خاص دنيا الوطن- هاني الإماموجه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، صبري صيدم، اليوم الخميس، رسالة إلى جماهير شعبنا الفلسطيني في ذكرى رحيل الرئيس ياسر عرفات "أبو عمار" الثامنة عشرة.وقال صيدم في مقابلة لـ "دنيا الوطن": إنه "في هذا اليوم نرى انتفاضة المحبة والوفاء لأبو عمار الذي عبر عن أصالة الشعب الفلسطيني، وها هي غزة ترد الوفاء بالوفاء وتعبر عن انتمائها وشعبنا لسيرته".وأضاف: "رسالتنا هي رسالة وفاء وولاء والتزام بالرسالة وأيضًا الوحدة التي تجسد هذا المشهد الذي نعيشه الآن في قطاع غزة وكل فلسطين والشتات".وأكمل صيدم: "أولئك الذين يريدون إحياء الذكرى اليوم بعد 18 عامًا من رحيل عرفات فكأنه يستشهد اليوم، هذه الجماهير إنما تهب وتنتفض محبًة لأبو عمار، ولكن أيضًا محبة لكل فلسطيني أراد أن يعمد مسيرة المناضلين بالدم".