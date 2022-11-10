حلس لـ"دنيا الوطن": شعبنا موحد في وجه مخططات طمس هويتنا وحقوقنا

خاص دنيا الوطن- هاني الإمامقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحمد حلس، اليوم الخميس، إن شعبنا يرسل اليوم وفي الذكرى الـ 18 لرحيل الرئيس ياسر عرفات، رسالة العهد والوفاء لعرفات وكل الشهداء والأسرى.وأضاف حلس في مقابلة لـ "دنيا الوطن" أن رسالة الراحل ياسر عرفات التي انطلق بها منذ البدايات ما زالت قائمة ولن تتغير وهي ضرورة إحقاق الحقوق الوطنية لشعبنا وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.وتابع: "شعبنا الفلسطيني كله متمسك بحقوقه وثوابته، مشددًا أن كل محاولات طمس الهوية الفلسطينية لن يكتب لها النجاح، والشعب الفلسطيني قادر على دفع الثمن والضريبة وأيضًا لن يكون هناك استقرار إلى بتحقيق حقوقنا الوطنية.وخلال كلمته في مهرجان ذكرى أبو عمار بغزة، ذكر حلس أن شعبنا موحد في وجه مخططات طمس هويتنا وحقوقنا، ومن يظنون أنهم بدائل شعبنا فهم إلى زوال وشعبنا سيبقى ملح الأرض.وأكد أنه لا بد من إنهاء الانقسام، متابعًا: "أفضل وأقصر الطرق لذلك الذهاب بعملية ديمقراطية بإجراء الانتخابات بكل مناحي حياتنا، كما وأنه آن الآوان لإنصاف كل ذوي شهدائنا فهم ليسوا تصنيفات سياسية وهم شهداء فلسطين كل فلسطين".