شؤون فلسطينية

غزة: "بيالارا" تطلق حملة التبرع بأجهزة الحواسيب لطلبة ذوي الدخل المحدود

غزة: "بيالارا" تطلق حملة التبرع بأجهزة الحواسيب لطلبة ذوي الدخل المحدود
جانب من اللقاء
دنيا الوطن- هاني الإمام
أطلقت الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب "بيالارا"، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي، حملة التبرع بأجهزة الهواتف المحمولة ضمن إطار الحملة الوطنية لجمع الحواسيب.

وتأتي حملة التبرع بأجهزة الهواتف المحمولة تحت مسمى "علم جيل بحاسوبك القديم"، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وعدد من الجامعات الفلسطينية من ضمنها: جامعة القدس المفتوحة وجامعة غزة.

وقال مدير مكتب "بيالارا" في قطاع غزة، علاء مقبل، إن "الهدف من الحملة جمع أجهزة الحاسوب وصيانتها، ومن ثم توزيعها على العائلات التي تفتقر مثل هذه الأجهزة في غزة".

وأضاف مقبل أن الحملة تهدف أيضًا لتمكين الأطفال بغزة من متابعة تعليمهم والتواصل مع مدارسهم، حيث أنه مع جائحة كوفيد- 19، كافحت معظم العائلات لدفع ثمن الإنترنت أو شراء أجهزة حاسوب وهواتف ذكية.

بدوره، أوضح مدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي، أحمد عايش النجار، فكرة الحملة أن يقوم عدد من المواطنين والطلبة والمؤسسات بالتبرع بما لديها من أجهزة فائضة أو غير مستخدمة وتقديمها للطلبة من ذوي الدخل المحدود.

وزاد النجار: إنه "سيتم بالتعاون مع عدد من طلبة الجامعات العمل على إصلاح الحواسيب والهواتف الذكية لكي تكون صالحة للاستخدام، وبالتالي تقديمها للطلبة ذوي الدخل المحدود". 

 


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