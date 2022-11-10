شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: سنواصل المسيرة حتى نحقق هدف الحرية والاستقلال والدولة

الرئيس عباس: سنواصل المسيرة حتى نحقق هدف الحرية والاستقلال والدولة
من المهرجان
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس محمود عباس، إن الرئيس الراحل ياسر عرفات "ترك لنا تراثا وطنيا غنيا علينا جميعا الحفاظ عليه وتطويره"، مؤكدا السير على الدرب ذاته الذي رسمه القادة المؤسسون، درب الشهداء الأبرار والأسرى البواسل.

وأضاف الرئيس عباس، في كلمته أمام المحتشدين في ساحة الكتيبة بمدينة غزة، إحياء للذكرى الـ 18 لاستشهاد عرفات، أنه "لا دولة في الضفة دون غزة ولا دولة في غزة دون الضفة والقدس، ولن نقبل بأقل من دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هذه هي الأمانة التي حملنا إياها ياسر عرفات ونحن أوفياء ومتمسكون بتحقيقها، وكما كان يردد أبو عمار هم يرونها بعيدة وأنا أراها قريبة".

ودعا جماهير شعبنا إلى الاستعداد للمرحلة المقبلة، وأن نفشل مخططات الضم كما أفشلناها من قبل، وكما أفشلنا مؤامرة صفقة العصر، والتصدي بحزم لمحاولات منع قيام الدولة الفلسطينية بغزة والضفة والقدس.

وشدد على استمرار المسيرة حتى تحقيق أهدافنا بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، درة تاجنا وروح وطنيتنا.

وقال الرئيس عباس إن "الانقسام أعاد قضيتنا خطوات إلى الوراء، ويهدد بإضاعة ما حققه شعبنا من مكتسبات، كان ثمنها تضحيات باهظة من الشهداء والأسرى والجرحى".

 


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