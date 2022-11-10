مباشر | حركة فتح تحيي الذكرى 18 لرحيل الرئيس ياسر عرفات


شؤون فلسطينية

ضبط 370 فرش حشيش قبل تهريبها لغزة بحراً

ضبط 370 فرش حشيش قبل تهريبها لغزة بحراً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت إدارة الشرطة البحرية بغزة، كمية كبيرة من الحشيش قبل تهريبها لقطاع غزة عبر البحر، وذلك خلال مهمتين شمال وجنوب القطاع.

وذكرت الشرطة البحرية، في تصريح مقتضب اليوم الخميس، إنه استكمالاً لمهام ضبط سابقة خلال الأيام الماضية، فقد ضبطت فرق الدوريات البحرية وأمن الساحل 370 فرش حشيش، في مهمتين قبالة ساحلي خانيونس وشمال غزة.

ولفتت البحرية إلى أنه تم ضبط الكمية المذكورة على سطح الماء، بعد أيام من البحث والمتابعة في عرض البحر وعلى الساحل.

يذكر أن الشرطة البحرية أعلنت ضبط 210 فروش حشيش خلال الأيام الماضية، قبل تهريبها لقطاع غزة في عرض بحر محافظتي رفح والوسطى، ليبلغ إجمالي الكمية المضبوطة 580 فرش حشيش.

وتواصل الإدارات المتخصصة بالشرطة، وفي مقدمتها مكافحة المخدرات، جهودها الحثيثة لضبط وإحباط محاولات تهريب المواد المخدرة لقطاع غزة براً وبحراً، وملاحقة وضبط مروجيها داخل القطاع.

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس: سنواصل المسيرة حتى نحقق هدف الحرية والاستقلال والدولة

الرئيس عباس: سنواصل المسيرة حتى نحقق هدف الحرية والاستقلال والدولة

حلس: الرئيس عباس اتخذ قرارات تنصف غزة لكنها تقف عند جهات التنفيذ

حلس: الرئيس عباس اتخذ قرارات تنصف غزة لكنها تقف عند جهات التنفيذ

حماس تعقب على قرار إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة الأقصى.. وتحذر من خطوات تصعيدية

حماس تعقب على قرار إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة الأقصى.. وتحذر من خطوات تصعيدية

الرئيس عباس يصدر مرسوماً بتعيين علي أبو شهلا رئيساً لمجلس أمناء جامعة الأقصى

الرئيس عباس يصدر مرسوماً بتعيين علي أبو شهلا رئيساً لمجلس أمناء جامعة الأقصى

&#34;الصحة&#34;: مشروع مستشفى عتيل لا يزال قائماً

"الصحة": مشروع مستشفى عتيل لا يزال قائماً

الوزير غنيم يؤكد على أهمية موائمة عمل منظمة أوكسفام وفق الخطط التطويرية لسلطة المياه

الوزير غنيم يؤكد على أهمية موائمة عمل منظمة أوكسفام وفق الخطط التطويرية لسلطة المياه

تشييع جثمان الشهيد رأفت عيسة في صانور جنوب جنين

تشييع جثمان الشهيد رأفت عيسة في صانور جنوب جنين

&#34;التميمي&#34; تشارك في فعالية إطلاق المبادرة المصرية لسوق الكربون

"التميمي" تشارك في فعالية إطلاق المبادرة المصرية لسوق الكربون

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الوزير غنيم يؤكد على أهمية موائمة عمل منظمة أوكسفام وفق الخطط التطويرية لسلطة المياه

الوزير غنيم يؤكد على أهمية موائمة عمل منظمة أوكسفام وفق الخطط التطويرية لسلطة المياه

&#34;التميمي&#34; تشارك في فعالية إطلاق المبادرة المصرية لسوق الكربون

"التميمي" تشارك في فعالية إطلاق المبادرة المصرية لسوق الكربون

الميزان ينظم ورشة عمل للصيادين حول: انتهاكات الاحتلال للصيادين والإجراءات المتبعة وفقاً للقانون الدولي

الميزان ينظم ورشة عمل للصيادين حول: انتهاكات الاحتلال للصيادين والإجراءات المتبعة وفقاً للقانون الدولي

جمعية رجال الأعمال تدعو للحفاظ على الإرث الوحدوي للشهيد ياسر عرفات

جمعية رجال الأعمال تدعو للحفاظ على الإرث الوحدوي للشهيد ياسر عرفات

تجديد المنحة الفرنسية لدعم القطاع الخاص بـ2.5 مليون يورو

تجديد المنحة الفرنسية لدعم القطاع الخاص بـ2.5 مليون يورو

الرئيس يمنح الراحل صائب عريقات نجمة الشرف من الدرجة العليا

الرئيس يمنح الراحل صائب عريقات نجمة الشرف من الدرجة العليا

تفاصيل كلمة الصالحي بمؤتمر الحوار الثالث (الافتراضي) بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية

تفاصيل كلمة الصالحي بمؤتمر الحوار الثالث (الافتراضي) بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية

عائلة الأسير أحمد مناصرة تطلق صرخة لإنقاذه من العزل الانفرادي

عائلة الأسير أحمد مناصرة تطلق صرخة لإنقاذه من العزل الانفرادي

منوعات

شاهد: تعليق ناري من شقيق شيرين عبد الوهاب بيان محاميها

شاهد: تعليق ناري من شقيق شيرين عبد الوهاب بيان محاميها

شاهد: كريم فهمي يكشف عن تعرض أفلامه للسرقة

شاهد: كريم فهمي يكشف عن تعرض أفلامه للسرقة

شاهد: مراحل تغير ملامح حليمة بولند الصادم

شاهد: مراحل تغير ملامح حليمة بولند الصادم

شاهد: عفاف شعيب تكشف السبب الحقيقي وراء وفاة هشام سليم

شاهد: عفاف شعيب تكشف السبب الحقيقي وراء وفاة هشام سليم

بعد حملتها الأخيرة.. زياد برجي يهدد إليسا باللجوء للمحاكم

بعد حملتها الأخيرة.. زياد برجي يهدد إليسا باللجوء للمحاكم

شاهد: آخر تغريدة لسمية الخشاب تضعها في موقف محرج.. والجمهور يتساءل

شاهد: آخر تغريدة لسمية الخشاب تضعها في موقف محرج.. والجمهور يتساءل

شاهد: نسرين طافش بإطلالة جذابة تخطف أنظار جمهورها

شاهد: نسرين طافش بإطلالة جذابة تخطف أنظار جمهورها

شاهد: وصلة رقص مثيرة لحسين فهمي مع نهال عنبر

شاهد: وصلة رقص مثيرة لحسين فهمي مع نهال عنبر

شاهد: محمد الشرنوبي يغضب جمهوره بسبب ما قاله عن رفع الآذان

شاهد: محمد الشرنوبي يغضب جمهوره بسبب ما قاله عن رفع الآذان

شاهد: اشتعال حرب قوية بين حسام حبيب وشقيق شيرين عبدالوهاب

شاهد: اشتعال حرب قوية بين حسام حبيب وشقيق شيرين عبدالوهاب

عربي

اليمن: &#34;أنصار الله&#34; تعتبر زيارة السفير الأميركي لحضرموت نشاطًا عدوانيًا

اليمن: "أنصار الله" تعتبر زيارة السفير الأميركي لحضرموت نشاطًا عدوانيًا

العراق: قرار بمنع الجهات الرسمية من استقبال الوفود الأجنبية دون موافقة الحكومة

العراق: قرار بمنع الجهات الرسمية من استقبال الوفود الأجنبية دون موافقة الحكومة

&#34;التميمي&#34; تشارك في جلسة حوارية حول التمويل المناخي

"التميمي" تشارك في جلسة حوارية حول التمويل المناخي

مركز بيلر يدعو قمة المناخ للتركيز على مواجهة تغيرات المناخ في الدول النامية

مركز بيلر يدعو قمة المناخ للتركيز على مواجهة تغيرات المناخ في الدول النامية