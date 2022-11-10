ضبط 370 فرش حشيش قبل تهريبها لغزة بحراً

رام الله - دنيا الوطنضبطت إدارة الشرطة البحرية بغزة، كمية كبيرة من الحشيش قبل تهريبها لقطاع غزة عبر البحر، وذلك خلال مهمتين شمال وجنوب القطاع.وذكرت الشرطة البحرية، في تصريح مقتضب اليوم الخميس، إنه استكمالاً لمهام ضبط سابقة خلال الأيام الماضية، فقد ضبطت فرق الدوريات البحرية وأمن الساحل 370 فرش حشيش، في مهمتين قبالة ساحلي خانيونس وشمال غزة.ولفتت البحرية إلى أنه تم ضبط الكمية المذكورة على سطح الماء، بعد أيام من البحث والمتابعة في عرض البحر وعلى الساحل.يذكر أن الشرطة البحرية أعلنت ضبط 210 فروش حشيش خلال الأيام الماضية، قبل تهريبها لقطاع غزة في عرض بحر محافظتي رفح والوسطى، ليبلغ إجمالي الكمية المضبوطة 580 فرش حشيش.وتواصل الإدارات المتخصصة بالشرطة، وفي مقدمتها مكافحة المخدرات، جهودها الحثيثة لضبط وإحباط محاولات تهريب المواد المخدرة لقطاع غزة براً وبحراً، وملاحقة وضبط مروجيها داخل القطاع.