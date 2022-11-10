حلس: الرئيس عباس اتخذ قرارات تنصف غزة لكنها تقف عند جهات التنفيذ

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) أحمد حلس، مساء اليوم الخميس، أن القرارات التي اتخذها الرئيس محمود تجاه غزة وإنصافها يجب أن تنفذ.وأوضح حلس خلال كلمة له في مهرجان إحياء ذكرى الرئيس الراحل ياسر عرفات بغزة، أن الرئيس عباس اتخذ قرارات للتنفيذ ولكنها تقف عند جهات التنفيذ وهذه القرارات تتعلق بإنصاف أهل غزة وموظفيها وشهداءها ويجب أن تنفذ.وأضاف حلس "آن الأوان أن ينظر لغزة بما تستحق فهي دفعت كل الأثمان ولم تتخلى يومًا عن مشروعها الوطني ولم تتخلى يومًا عن دورها ولم تتأخر في أي معركة من معارك شعبنا".وتابع "غزة التي تمثل كبرياء الشعب الفلسطيني لا يحق لا أحد أو يجوز أن تهمل وأن يبقى شهيدًا واحد يبحث ذويه عن حقوقه، آن الأوان لإنصاف كل ذوي شهدائنا فهم ليسوا تصنيفات سياسية وهم شهداء فلسطين كل فلسطين".وشدد حلس على أن الرئيس الراحل "ياسر عرفات هو مفجر الثورة وراعي الوحدة الوطنية ودفع حياته ثمنًا من أجل المحافظة على اخوته ورفاقه من المناضلين".ولفت إلى أن "شعبنا موحد في وجه مخططات طمس هويتنا وحقوقنا"، مضيفاً "من يظنون أنهم بدائل شعبنا فهم إلى زوال وشعبنا سيبقى ملح الأرض".وأكد أنه "لا بد من إنهاء الانقسام وأفضل وأقصر الطرق لذلك هو الذهاب بعملية ديمقراطية بإجراء الانتخابات في كل مناحي حياتنا حتى نطوي هذه الصفحة السوداء ونستطيع التفرغ للبناء".