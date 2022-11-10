حماس تعقب على قرار إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة الأقصى.. وتحذر من خطوات تصعيدية

رام الله - دنيا الوطنردت حركة (حماس) مساء اليوم الخميس، على قرار الرئيس محمود عباس بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة الأقصى، محذرة باتخاذ خطوات ردًا على القرار.وقالت دائرة الجامعات في (حماس)، إنها "تفاجأت بصدور قرار منفرد بإعادة تشكيل المجلس وأنها بذلت كل الجهود المخلصة من أجل الوصول إلى التوافق في جامعة الأقصى على مر السنوات الماضية حرصا على المصلحة العامة وتجاوزا للمصالح الضيقة".وأوضحت أن جامعة الأقصى "شكلت على مر السنوات نموذجا مشرفا لصورة من صور التوافق مما انعكس إيجابًا على تطور الجامعة ورقيها حتى غدت من كبرى المؤسسات الأكاديمية في فلسطين".وأضافت "فوجئنا مساء أمس بصدور قرار منفرد بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة الأقصى بعيدًا عن التوافقات السائدة التي أرسينا دعائهما عبر سنوات طويلة".وطالبت "بإعادة الأمور إلى نصابها، والعودة إلى مربع التوافق والحوار البناء حرصا على مسيرة الجامعة والمصلحة العامة، وحتى لا نضطر آسفين إلى اتخاذ خطوات ردا على تجاوز حالة التوافق".