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شؤون فلسطينية

"الصحة": مشروع مستشفى عتيل لا يزال قائماً

"الصحة": مشروع مستشفى عتيل لا يزال قائماً
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، أن مشروع مستشفى عتيل الحكومي لا يزالُ قائماً، وأنه يجري العمل على توفير ما يلزمه من معدات وكوادر صحية، والتي كان آخرها تركيب محطة أوكسجين قبل أيام.

جاء ذلك خلال بيان صدر عنها، قالت فيه إن "المستشفى يعمل حالياً كمركز طوارىء إلى حين تجهيزه وتشغيله بشكلٍ كامل وذلك لتوفير العلاج للمواطنين في عتيل والمناطق المجاورة".

وأكدت الوزارة أنها تعمل بكل طاقتها لزيادة عدد مراكز العلاج وإيصال الخدمات العلاجية لكافة المواطنين في كافة المناطق.

ويّذكر أن  وزيرة الصحة مي الكيلة، ومحافظ  طولكرم عصام أبو بكر، قد افتتحوا مستشفى عتيل الحكومي، خلال حفل تحت رعاية رئيس الوزراء محمد إشتية في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2021 المنصرم.

بدورها،  أكدت الكيلة آنذاك،  أن افتتاح مستشفى عتيل الحكومي جاء بتعليمات واضحة من الرئيس عباس بضرورة توفير الخدمات الطبية لأهالي هذه المنطقة العزيزة، وتحت رعاية رئيس الوزراء، ونتاج العمل الدؤوب من كل الأطراف والجهات ذات العلاقة.

وأشارت إلى أن طواقم الوزارة بذلت جهودا كبيرة وعملت ليل نهار على توفير ما يلزم من معدات وأجهزة وكوادر بشرية لافتتاح المستشفى وتشغيله بأقسام الطوارئ، والعيادات الخارجية، والمختبر، والأشعة، وستستكمل طواقم الوزارة عملها المتواصل لتشغيل باقي الأقسام في القريب العاجل.

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