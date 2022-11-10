الوزير غنيم يؤكد على أهمية موائمة عمل منظمة أوكسفام وفق الخطط التطويرية لسلطة المياه

رام الله - دنيا الوطنبحث الوزير مازن غنيم اليوم، مع مدير منظمة أوكسفام العالمية،آليات العمل والمشاريع التي تنفذها منظمه اوكسفام في فلسطين ودعمها للتجمعات الفلسطينية في قطاع المياه والصرف الصحيحيث أكد المهندس غنيم على ضرورة مواءمة البرامج التنموية التي تنفذها المنظمة مع استراتيجية سلطة المياه وخططها التطويرية لخدمة التجمعات المختلفة والأولويات الوطنية.واطلع م. غنيم من خلال السيد شان ستيفنسون على المشاريع التي تنفذها المنظمة في فلسطين من مشاريع مياه وصرف صحي في الضفة وغزة، وأوجه الدعم والمساندة من قبل سلطة المياه لتحقيق الدعم اللازم على الوجه الأمثل بالإضافة تم التطرق للمعيقات التي تواجهها المشاريع في قطاع المياهوأكد الطرفان في ختام اللقاء على أهمية التنسيق والتعاون في جميع مراحل العمل منذ بداية عملية التخطيط حتى مرحلة التنفيذ لضمان تحقيق الفائدة المرجوة.