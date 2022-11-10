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شؤون فلسطينية

تشييع جثمان الشهيد رأفت عيسة في صانور جنوب جنين

تشييع جثمان الشهيد رأفت عيسة في صانور جنوب جنين
رام الله - دنيا الوطن
شيعت جماهير شعبنا في محافظة جنين، اليوم الخميس، جثمان شهيد لقمة العيش رأفت علي عبد الله عيسة (29 عاما)، من بلدة صانور جنوب جنين.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، وجاب شوارع المدينة، باتجاه الدوار الرئيسي، قبل نقله إلى مسقط رأسه قرية صانور، ثم إلى منزل ذويه لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، ثم الصلاة عليه في مسجد القرية، ومواراته الثوى.

يذكر ان زوجة الشهيد عيسة وطفلته الوحيدة ووالديه وصلوا اليوم من الأردن، لالقاء نظرة الوداع الاخيرة عليه قبل أن يوارى الثرى.

ودعا متحدثون في كلمات ألقيت عقب التشييع، إلى التصدي لجرائم الاحتلال، واكدوا ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية باعتبارها الحصن المنيع الذي يدعم صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال المتمركزة بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري في قرية عانين غرب جنين، أطلقت النار على عيسة أثناء محاولته الدخول إلى مكان عمله بأراضي الـ48، وأصابته بجروح خطيرة، واعلن في وقت لاحق عن استشهاده.

يشار إلى أن الشهيد عيسة قدم إلى فلسطين منذ شهرين، وكان يعمل داخل أراضي الـ48؛ بهدف توفير لقمة العيش لعائلته التي تعيش في الأردن.

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