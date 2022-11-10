"التميمي" تشارك في فعالية إطلاق المبادرة المصرية لسوق الكربون

رام الله - دنيا الوطنشاركت رئيس سلطة جودة البيئة د. نسرين التميمي في فعالية إطلاق المبادرة المصرية لسوق الكربون الطوعي والتي ستشمل كافة أفريقيا.وعرضت هذه المبادرة على هامش انعقاد مؤتمر الأطراف 27 لتغير المناخ المنعقد في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية، وتعتبر المبادرة واحدة من المبادرات الهادفة إلى التكيف والتخفيف من ظاهرة التغير المناخي.وتهدف المبادرة إلى توسيع مشاركة إفريقيا بشكل كبير في أسواق الكربون، وذلك بإنتاج 300 مليون وحدة كربون سنويًا بحلول عام 2030، و1.5 مليار وحدة كربونية سنويًا بحلول عام 2050، وتوفير 30 مليون وظيفة بحلول عام 2030، وأكثر من 110 ملايين وظيفة بحلول عام 2050.وتوفر أسواق الكربون فرصة لتلبية احتياجات تمويل المناخ للاقتصادات الأفريقية مع توسيع الوصول إلى الطاقة، وخلق فرص العمل، وحماية التنوع البيولوجي، ودفع العمل المناخي.ويشارك إلى جانب د. التميمي أعضاء من الفريق الفني المشارك في مختلف فعاليات وأعمال مؤتمر تغير المناخ.