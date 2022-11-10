الميزان ينظم ورشة عمل للصيادين حول: انتهاكات الاحتلال للصيادين والإجراءات المتبعة وفقاً للقانون الدولي

رام الله - دنيا الوطننظم مركز الميزان لحقوق الإنسان صباح الأربعاء الموافق 9/11/2022، ورشة عمل لمجموعة من الصيادين حول “انتهاكات قوات الاحتلال للصيادين والإجراءات المتبعة وفقاً للقانون الدولي الإنساني “وذلك في قاعة مكتبة المركز في مدينة غزة، واستهدفت الورشة عدد (24) صياداً.هذا وافتتحت الورشة المحامية نهى أبو ظريفة من وحدة التدريب، واستهلت الورشة في التعريف بعمل المركز ودوره في رفع الوعي وتقديم المساعدة القانونية للضحايا، وأكدت على أهمية التواصل مع المركز بوحداته المختلفة لتلقي الخدمات المناسبة. وتناولت في الجلسة الأولى القانون الدولي الإنساني ونطاق تطبيقه وقواعده الأساسية، وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة والحد من آثار النزاعات المسلحة عليهم وتقييد أساليب ووسائل القتال وفقاً لاتفاقيات جنيف الرابعة، مؤكدةً على قواعد حماية الصيادين في القانون الدولي الإنساني، كما تناولت إلتزامات دولة الاحتلال بموجب اتفاقيات جنيف الرابعة.في حين تناول سمير المناعمة محامي المركز في الجلسة الثانية المساعدة القانونية وكيفية الاستفادة من خدمات المركز، واستعرض الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها الصيادون الفلسطينيون الممارسينل لمهنة الصيد البحري، موضحاً القيود التي يفرضها القانون الدولي الإنساني على سلوك وممارسات قوات الاحتلال، والوسائل التي يستخدمها مركز الميزان في محاولاته لمسائلة قوات الاحتلال عن جرائمها، وكيفية استرجاع مراكب الصيد والشباك والمعدات المستولى عليها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.بدورهم شكر المشاركون مركز الميزان لحقوق الإنسان على تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تعزز فهم المواطن لحقوقه وآليات الانتصاف والجهات التي يمكن أن تساعد على الوصول إلى العدالة.وتأتي هذه الورشة في سياق أنشطة المركز الرامية إلى نشر وتعزيز ثقافة القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.