جمعية رجال الأعمال تدعو للحفاظ على الإرث الوحدوي للشهيد ياسر عرفات

رام الله - دنيا الوطندعت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة إلى الحفاظ والاقتداء بالإرث السياسي والنضالي الوحدوي للرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات في الذكرى الثامنة عشر لاستشهاده.وقال السيد أحمد أبو عيدة في تصريح صحفي إن "عرفات كان ولا يزال أباً روحياً لأبناء الشعب الفلسطيني من خلال أفكاره ومبادئ الخالدة التي سجلها في كافة المحافل، لاسيما على صعيد حق شعبنا بالدولة المستقلة والحفاظ المستمر على مبادئ الوحدة الوطنية بين جميع الفصائل الوطنية وقربه من الفلسطينيين".وأضاف أبو عيدة أن الشهيد الراحل لم يفرق يوماً بين فلسطيني وأخر ما يستوجب على أبناء شعبنا جميعاً وجميع فصائل العمل الوطني السير قدماً لتطبيق اتفاق الجزائر للمصالحة الفلسطينية.وتابع " في ذكرى عرفات ندعو جميع أبناء شعبنا للمشاركة في فعاليات الذكرى الـ18 لاستشهاده والحفاظ على إرثه الخالد والتمسك بوحدة شعبنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مبادئ الشراكة الوطنية على طريق التحرر والاستقلال وبناء الدولة".ودعت جمعية رجال الأعمال بمناسبة هذه الذكرى، إلى ضرورة وضع خطة وطنية تعزز الشراكة بين جميع أبناء الشعب الواحد والقطاع الخاص ومؤسسات الاقتصاد الوطني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.