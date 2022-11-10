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شؤون فلسطينية

الرئيس يمنح الراحل صائب عريقات نجمة الشرف من الدرجة العليا

الرئيس يمنح الراحل صائب عريقات نجمة الشرف من الدرجة العليا
رام الله - دنيا الوطن
منح رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، القائد المرحوم د.صائب عريقات نجمة الشرف من الدرجة العليا.

جاء ذلك خلال استقبال سيادته، اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، عائلة القائد المرحوم د. عريقات، بحضور نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، وعضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف، والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وقاضي القضاة، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة.

ومنح الرئيس، نجمة الشرف من الدرجة العليا للقائد الوطني الكبير د.صائب عريقات، تقديراً لمسيرته النضالية والوطنية المشرفة دفاعاً عن القضية الفلسطينية وتثميناً لجهوده ومثابرته وتمكسه بالثوابت الوطنية الفلسطينية طوال سنوات نضاله، من اجل نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولته ذات السيادة بعاصمتها القدس.

بدورها، ثمنت عائلة القائد الراحل عريقات، هذا التكريم من قبل السيد الرئيس، الذي يعبر عن الوفاء والتقدير لمسيرة الراحل النضالية في الدفاع عن قضية شعبه وأرضه.


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