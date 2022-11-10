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المؤتمر العام للأحزاب العربية ينعى المناضل والتربوي هشام مكحل

المؤتمر العام للأحزاب العربية ينعى المناضل والتربوي هشام مكحل
رام الله - دنيا الوطن
نعت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية التربوي والنقابي هشام مكحل، الأمين العام لاتحاد المعلمين العرب وأحد مؤسسي اتحاد المعلمين الفلسطينيين، وعضو المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي الإسلامي، الذي وافته المنية أمس الخميس في عمّان.

وقالت الامانة العامة، في بيان حمل توقيع الأمين العام، قاسم صالح ، ان الراحل الأستاذ هشام مكحل قد امضى حياته في النضال والعمل الشعبي العربي عبر العمل النقابي والسياسي، وقد عرفناه حاضراً في كل الملتقيات والمؤتمرات التي أقيمت لأجل فلسطين ودعم المقاومة وقضايا الأمة العادلة.

واضافت: برحيل الأستاذ هشام مكحل تفقد الساحة العربية الشعبية والنقابية قامة نضالية عربية كان لها بالغ الأثر والإنجازات في العديد من الساحات العربية.

كما تقدمت، باسم الأمانة العامة للمؤتمر وأحزابنا العربية كافة، من آل وأسرة وأبناء وأهل الفقيد ومحبيه، وللأخوة في اتحاد المعلمين العرب، بعزائها القلبي، وسألت الله أن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

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