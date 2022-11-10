مجدلاني يلتقي سفير المملكة المغربية ويبحثان تطوير العلاقات الثنائية

رام الله - دنيا الوطنالتقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د. أحمد مجدلاني ، اليوم الخميس سفير المملكة المغربية لدى دولة فلسطين عبد الرحيم مزيان، واطلعه على اخر تطورات الأوضاع الخطيرة في الاراضي الفلسطينية، وكذلك حالة التصعيد الذي تقوم به حكومة الاحتلال وعدوانها اليومي على أبناء شعبنا.وأشار مجدلاني إلى أن على كل الدول والأطراف الفاعلة التدخل الفوري والحازم لوقف هذه الاعتداءات والانتهاكات مع العمل الجاد لتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني كخطوة أولى على طريق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.وأشاد بعلاقة الأخوة بين الشعبين الفلسطيني والمغربي، وكذلك بحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها ما بين الجبهة ودولة المغرب الشقيقة والأحزاب والقوى السياسية المغربية، وكذك علاقات التعاون على الصعيد الاجتماعي وتبادل الخبرات ،مؤكدين على عمق العلاقات الفلسطينية المغربية سواء على الصعيد الرسمي أو الشعبي، وحضر اللقاء عضو المكتب السياسي للجبهة تغريد كشك .ومن جانبه أكد مزيان على الروابط العميقة بين المغرب وفلسطين وتحديداً مدينة القدس، التي تعتبر لدى الشعب المغربي وقيادته البوصله التاريخية ومسجدها الاقصى المبارك، معتبراً الدعم الثقافي والتاريخي للمدينة وأهلها للنهوض بها في مواجهة كل التحديات التي تواجه القدس.