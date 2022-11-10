مباشر | حركة فتح تحيي الذكرى 18 لرحيل الرئيس ياسر عرفات


شؤون فلسطينية

مجدلاني يلتقي سفير المملكة المغربية ويبحثان تطوير العلاقات الثنائية

مجدلاني يلتقي سفير المملكة المغربية ويبحثان تطوير العلاقات الثنائية
رام الله - دنيا الوطن
التقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د. أحمد مجدلاني ، اليوم الخميس سفير المملكة المغربية لدى  دولة فلسطين عبد الرحيم مزيان،  واطلعه على اخر  تطورات الأوضاع الخطيرة في الاراضي الفلسطينية، وكذلك حالة التصعيد الذي تقوم به حكومة الاحتلال وعدوانها اليومي على أبناء شعبنا.

وأشار مجدلاني إلى أن على كل الدول والأطراف الفاعلة التدخل الفوري والحازم لوقف هذه الاعتداءات والانتهاكات مع العمل الجاد لتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني كخطوة أولى على طريق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأشاد بعلاقة الأخوة بين الشعبين الفلسطيني والمغربي، وكذلك بحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها ما بين الجبهة ودولة المغرب الشقيقة والأحزاب والقوى السياسية المغربية،  وكذك علاقات التعاون على الصعيد الاجتماعي وتبادل الخبرات ،مؤكدين على عمق العلاقات الفلسطينية المغربية سواء على الصعيد الرسمي أو الشعبي، وحضر اللقاء عضو المكتب السياسي للجبهة تغريد كشك .

 ومن جانبه أكد مزيان على الروابط العميقة بين المغرب وفلسطين وتحديداً مدينة القدس، التي تعتبر لدى الشعب المغربي وقيادته البوصله التاريخية ومسجدها الاقصى المبارك، معتبراً الدعم الثقافي والتاريخي للمدينة وأهلها للنهوض بها في مواجهة كل التحديات التي تواجه القدس.

أخبار ذات صلة

الميزان ينظم ورشة عمل للصيادين حول: انتهاكات الاحتلال للصيادين والإجراءات المتبعة وفقاً للقانون الدولي

الميزان ينظم ورشة عمل للصيادين حول: انتهاكات الاحتلال للصيادين والإجراءات المتبعة وفقاً للقانون الدولي

جمعية رجال الأعمال تدعو للحفاظ على الإرث الوحدوي للشهيد ياسر عرفات

جمعية رجال الأعمال تدعو للحفاظ على الإرث الوحدوي للشهيد ياسر عرفات

تجديد المنحة الفرنسية لدعم القطاع الخاص بـ2.5 مليون يورو

تجديد المنحة الفرنسية لدعم القطاع الخاص بـ2.5 مليون يورو

الرئيس يمنح الراحل صائب عريقات نجمة الشرف من الدرجة العليا

الرئيس يمنح الراحل صائب عريقات نجمة الشرف من الدرجة العليا

الاحتلال يغلق معبر &#34;جلبوع&#34; بعد تعرضه لإطلاق نار

الاحتلال يغلق معبر "جلبوع" بعد تعرضه لإطلاق نار

تفاصيل كلمة الصالحي بمؤتمر الحوار الثالث (الافتراضي) بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية

تفاصيل كلمة الصالحي بمؤتمر الحوار الثالث (الافتراضي) بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية

عائلة الأسير أحمد مناصرة تطلق صرخة لإنقاذه من العزل الانفرادي

عائلة الأسير أحمد مناصرة تطلق صرخة لإنقاذه من العزل الانفرادي

&#34;النضال الشعبي&#34;: غاب الرئيس ياسر عرفات بجسده لكن إرثه النضالي ما زال راسخًا

"النضال الشعبي": غاب الرئيس ياسر عرفات بجسده لكن إرثه النضالي ما زال راسخًا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الميزان ينظم ورشة عمل للصيادين حول: انتهاكات الاحتلال للصيادين والإجراءات المتبعة وفقاً للقانون الدولي

الميزان ينظم ورشة عمل للصيادين حول: انتهاكات الاحتلال للصيادين والإجراءات المتبعة وفقاً للقانون الدولي

جمعية رجال الأعمال تدعو للحفاظ على الإرث الوحدوي للشهيد ياسر عرفات

جمعية رجال الأعمال تدعو للحفاظ على الإرث الوحدوي للشهيد ياسر عرفات

تجديد المنحة الفرنسية لدعم القطاع الخاص بـ2.5 مليون يورو

تجديد المنحة الفرنسية لدعم القطاع الخاص بـ2.5 مليون يورو

الرئيس يمنح الراحل صائب عريقات نجمة الشرف من الدرجة العليا

الرئيس يمنح الراحل صائب عريقات نجمة الشرف من الدرجة العليا

تفاصيل كلمة الصالحي بمؤتمر الحوار الثالث (الافتراضي) بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية

تفاصيل كلمة الصالحي بمؤتمر الحوار الثالث (الافتراضي) بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية

عائلة الأسير أحمد مناصرة تطلق صرخة لإنقاذه من العزل الانفرادي

عائلة الأسير أحمد مناصرة تطلق صرخة لإنقاذه من العزل الانفرادي

مجدلاني يلتقي سفير المملكة المغربية ويبحثان تطوير العلاقات الثنائية

مجدلاني يلتقي سفير المملكة المغربية ويبحثان تطوير العلاقات الثنائية

&#34;النضال الشعبي&#34;: غاب الرئيس ياسر عرفات بجسده لكن إرثه النضالي ما زال راسخًا

"النضال الشعبي": غاب الرئيس ياسر عرفات بجسده لكن إرثه النضالي ما زال راسخًا

منوعات

شاهد: تعليق ناري من شقيق شيرين عبد الوهاب بيان محاميها

شاهد: تعليق ناري من شقيق شيرين عبد الوهاب بيان محاميها

شاهد: كريم فهمي يكشف عن تعرض أفلامه للسرقة

شاهد: كريم فهمي يكشف عن تعرض أفلامه للسرقة

شاهد: مراحل تغير ملامح حليمة بولند الصادم

شاهد: مراحل تغير ملامح حليمة بولند الصادم

شاهد: عفاف شعيب تكشف السبب الحقيقي وراء وفاة هشام سليم

شاهد: عفاف شعيب تكشف السبب الحقيقي وراء وفاة هشام سليم

بعد حملتها الأخيرة.. زياد برجي يهدد إليسا باللجوء للمحاكم

بعد حملتها الأخيرة.. زياد برجي يهدد إليسا باللجوء للمحاكم

شاهد: آخر تغريدة لسمية الخشاب تضعها في موقف محرج.. والجمهور يتساءل

شاهد: آخر تغريدة لسمية الخشاب تضعها في موقف محرج.. والجمهور يتساءل

شاهد: نسرين طافش بإطلالة جذابة تخطف أنظار جمهورها

شاهد: نسرين طافش بإطلالة جذابة تخطف أنظار جمهورها

شاهد: وصلة رقص مثيرة لحسين فهمي مع نهال عنبر

شاهد: وصلة رقص مثيرة لحسين فهمي مع نهال عنبر

شاهد: محمد الشرنوبي يغضب جمهوره بسبب ما قاله عن رفع الآذان

شاهد: محمد الشرنوبي يغضب جمهوره بسبب ما قاله عن رفع الآذان

شاهد: اشتعال حرب قوية بين حسام حبيب وشقيق شيرين عبدالوهاب

شاهد: اشتعال حرب قوية بين حسام حبيب وشقيق شيرين عبدالوهاب

عربي

اليمن: &#34;أنصار الله&#34; تعتبر زيارة السفير الأميركي لحضرموت نشاطًا عدوانيًا

اليمن: "أنصار الله" تعتبر زيارة السفير الأميركي لحضرموت نشاطًا عدوانيًا

العراق: قرار بمنع الجهات الرسمية من استقبال الوفود الأجنبية دون موافقة الحكومة

العراق: قرار بمنع الجهات الرسمية من استقبال الوفود الأجنبية دون موافقة الحكومة

&#34;التميمي&#34; تشارك في جلسة حوارية حول التمويل المناخي

"التميمي" تشارك في جلسة حوارية حول التمويل المناخي

مركز بيلر يدعو قمة المناخ للتركيز على مواجهة تغيرات المناخ في الدول النامية

مركز بيلر يدعو قمة المناخ للتركيز على مواجهة تغيرات المناخ في الدول النامية