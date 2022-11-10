مباشر | حركة فتح تحيي الذكرى 18 لرحيل الرئيس ياسر عرفات


شؤون فلسطينية

"النضال الشعبي": غاب الرئيس ياسر عرفات بجسده لكن إرثه النضالي ما زال راسخًا

"النضال الشعبي": غاب الرئيس ياسر عرفات بجسده لكن إرثه النضالي ما زال راسخًا
رام الله - دنيا الوطن
أكد المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، بالذكرى السنوية الـ 18 لاستشهاد رمز فلسطين الشهيد القائد ياسر عرفات (أبو عمار)، التي تصادف اليوم الخميس، إن هذه الذكرى يجب أن تشكل دافعاً قوياً للوحدة الوطنية، على قاعدة مشروع خدمة المصالح العليا لشعبنا، بين جميع القوى على الساحة الفلسطينية.

وأضاف أن ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، من أهم الأسس التي يجب القيام بها، وفاء لدماء كافة شهداء فلسطين .
وأشار أن قضية شعبنا تمر في أدق مراحلها وأخطرها، حيث انسداد أفق عملية التسوية واتجاه الاحتلال نحو الفاشية والعنصرية، واستمرار تهويد مدينة القدس، والاستيطان، وعمليات الاعدام بدم بارد لأبناء شعبنا، واستهداف الأسرى في سجون الاحتلال في ظل صمت دولي واضح.

وقال إن ما يستهدف الشعب الفلسطيني ويتهدد قضيته الوطنية، جراء سياسة الأمر الواقع التي تحاول حكومة الاحتلال فرضها على شعبنا، يتطلب وقفة فلسطينية جادة للشروع بوضع خطة وطنية قادرة على تعزيز صمود المواطن الفلسطيني أولا، ومواجهة سياسات حكومة الاحتلال ثانيا، وأن الوفاء الحقيقي للشهيد القائد أبو عمار، والقائد المؤسس الدكتور سمير غوشة، والشيخ أحمد ياسين، وأبو علي مصطفى، وفتحي الشقاقي ولكل شهداء فلسطين، هو التمسك بخيارهم الذي قضوا من أجله، وإن شرعية تمثيل الشعب الفلسطيني تكمن في التخندق حول إرادته واستقلال قراره الوطني طريقاً للاستقلال والتحرير.

وتابع المكتب السياسي إن ذكرى استشهاد الرمز أبو عمار تأتي في ظروف صعبة فما زال شعبنا يدافع عن حقوقه وثوابته الوطنية التي استشهد من أجلها الرمز الخالد وكل شهداء شعبنا، متمسكا بالعهد والقسم يواجه احتلال يزداد عنصرية وفاشية يوما بعد يوم.

وأكد أن حنكة القائد والشهيد أبو عمار وإرادته وصلابته وصموده أمام كل التحديات، التي استطاع من خلالها تحقيق الانتصارات التي تذكرها الأجيال وكل أحرار العالم.

واختتم المكتب السياسي فقد غاب أبو عمار بجسده عن فلسطين لكن إرثه النضالي ما زال راسخا لدى أبناء شعبنا وقيادته بكل فئاته وقواه الوطنية الحية.


أخبار ذات صلة

الميزان ينظم ورشة عمل للصيادين حول: انتهاكات الاحتلال للصيادين والإجراءات المتبعة وفقاً للقانون الدولي

الميزان ينظم ورشة عمل للصيادين حول: انتهاكات الاحتلال للصيادين والإجراءات المتبعة وفقاً للقانون الدولي

جمعية رجال الأعمال تدعو للحفاظ على الإرث الوحدوي للشهيد ياسر عرفات

جمعية رجال الأعمال تدعو للحفاظ على الإرث الوحدوي للشهيد ياسر عرفات

تجديد المنحة الفرنسية لدعم القطاع الخاص بـ2.5 مليون يورو

تجديد المنحة الفرنسية لدعم القطاع الخاص بـ2.5 مليون يورو

الرئيس يمنح الراحل صائب عريقات نجمة الشرف من الدرجة العليا

الرئيس يمنح الراحل صائب عريقات نجمة الشرف من الدرجة العليا

الاحتلال يغلق معبر &#34;جلبوع&#34; بعد تعرضه لإطلاق نار

الاحتلال يغلق معبر "جلبوع" بعد تعرضه لإطلاق نار

تفاصيل كلمة الصالحي بمؤتمر الحوار الثالث (الافتراضي) بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية

تفاصيل كلمة الصالحي بمؤتمر الحوار الثالث (الافتراضي) بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية

عائلة الأسير أحمد مناصرة تطلق صرخة لإنقاذه من العزل الانفرادي

عائلة الأسير أحمد مناصرة تطلق صرخة لإنقاذه من العزل الانفرادي

مجدلاني يلتقي سفير المملكة المغربية ويبحثان تطوير العلاقات الثنائية

مجدلاني يلتقي سفير المملكة المغربية ويبحثان تطوير العلاقات الثنائية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الميزان ينظم ورشة عمل للصيادين حول: انتهاكات الاحتلال للصيادين والإجراءات المتبعة وفقاً للقانون الدولي

الميزان ينظم ورشة عمل للصيادين حول: انتهاكات الاحتلال للصيادين والإجراءات المتبعة وفقاً للقانون الدولي

جمعية رجال الأعمال تدعو للحفاظ على الإرث الوحدوي للشهيد ياسر عرفات

جمعية رجال الأعمال تدعو للحفاظ على الإرث الوحدوي للشهيد ياسر عرفات

تجديد المنحة الفرنسية لدعم القطاع الخاص بـ2.5 مليون يورو

تجديد المنحة الفرنسية لدعم القطاع الخاص بـ2.5 مليون يورو

الرئيس يمنح الراحل صائب عريقات نجمة الشرف من الدرجة العليا

الرئيس يمنح الراحل صائب عريقات نجمة الشرف من الدرجة العليا

تفاصيل كلمة الصالحي بمؤتمر الحوار الثالث (الافتراضي) بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية

تفاصيل كلمة الصالحي بمؤتمر الحوار الثالث (الافتراضي) بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية

عائلة الأسير أحمد مناصرة تطلق صرخة لإنقاذه من العزل الانفرادي

عائلة الأسير أحمد مناصرة تطلق صرخة لإنقاذه من العزل الانفرادي

مجدلاني يلتقي سفير المملكة المغربية ويبحثان تطوير العلاقات الثنائية

مجدلاني يلتقي سفير المملكة المغربية ويبحثان تطوير العلاقات الثنائية

&#34;النضال الشعبي&#34;: غاب الرئيس ياسر عرفات بجسده لكن إرثه النضالي ما زال راسخًا

"النضال الشعبي": غاب الرئيس ياسر عرفات بجسده لكن إرثه النضالي ما زال راسخًا

منوعات

شاهد: تعليق ناري من شقيق شيرين عبد الوهاب بيان محاميها

شاهد: تعليق ناري من شقيق شيرين عبد الوهاب بيان محاميها

شاهد: كريم فهمي يكشف عن تعرض أفلامه للسرقة

شاهد: كريم فهمي يكشف عن تعرض أفلامه للسرقة

شاهد: مراحل تغير ملامح حليمة بولند الصادم

شاهد: مراحل تغير ملامح حليمة بولند الصادم

شاهد: عفاف شعيب تكشف السبب الحقيقي وراء وفاة هشام سليم

شاهد: عفاف شعيب تكشف السبب الحقيقي وراء وفاة هشام سليم

بعد حملتها الأخيرة.. زياد برجي يهدد إليسا باللجوء للمحاكم

بعد حملتها الأخيرة.. زياد برجي يهدد إليسا باللجوء للمحاكم

شاهد: آخر تغريدة لسمية الخشاب تضعها في موقف محرج.. والجمهور يتساءل

شاهد: آخر تغريدة لسمية الخشاب تضعها في موقف محرج.. والجمهور يتساءل

شاهد: نسرين طافش بإطلالة جذابة تخطف أنظار جمهورها

شاهد: نسرين طافش بإطلالة جذابة تخطف أنظار جمهورها

شاهد: وصلة رقص مثيرة لحسين فهمي مع نهال عنبر

شاهد: وصلة رقص مثيرة لحسين فهمي مع نهال عنبر

شاهد: محمد الشرنوبي يغضب جمهوره بسبب ما قاله عن رفع الآذان

شاهد: محمد الشرنوبي يغضب جمهوره بسبب ما قاله عن رفع الآذان

شاهد: اشتعال حرب قوية بين حسام حبيب وشقيق شيرين عبدالوهاب

شاهد: اشتعال حرب قوية بين حسام حبيب وشقيق شيرين عبدالوهاب

عربي

اليمن: &#34;أنصار الله&#34; تعتبر زيارة السفير الأميركي لحضرموت نشاطًا عدوانيًا

اليمن: "أنصار الله" تعتبر زيارة السفير الأميركي لحضرموت نشاطًا عدوانيًا

العراق: قرار بمنع الجهات الرسمية من استقبال الوفود الأجنبية دون موافقة الحكومة

العراق: قرار بمنع الجهات الرسمية من استقبال الوفود الأجنبية دون موافقة الحكومة

&#34;التميمي&#34; تشارك في جلسة حوارية حول التمويل المناخي

"التميمي" تشارك في جلسة حوارية حول التمويل المناخي

مركز بيلر يدعو قمة المناخ للتركيز على مواجهة تغيرات المناخ في الدول النامية

مركز بيلر يدعو قمة المناخ للتركيز على مواجهة تغيرات المناخ في الدول النامية