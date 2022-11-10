صور.. وفد من مكتب الإعلام في "التشريعي" يزور مقر دنيا الوطن بغزة





وكان الوفد برئاسة أ. محمد رضوان، المدير العام للمكتب الإعلامي في المجلس التشريعي، مدير العلاقات العامة، حسام جحجوح، منسق الإعلام، رياض حسين، مسؤول الإعلام الجديد إبراهيم العيسوي، ومسؤول التصوير والمونتاج حسام أبو دقة.





وكان في استقبال الوفد الزائر، نائب المدير العام، رئيس التحرير أ. محمد عيسى، مدير الأخبار هيثم نبهان، حنين حمدونة مسؤولة التدريب والتطوير مساعدة المدير التنفيذي، ألاء النمر المديرة المالية والإدارية.





واستعرض رضوان خلال اللقاء، المهام التي يقوم بها "التشريعي"، مؤكداً أنه جاري العمل على إقرار قوانين عدة، تهم المجتمع الفلسطيني في القطاع، مثل قانون الأحوال الشخصية.





كما جرى خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي بين الجانبين، وسبل تطويره، فيما قدم الوفد هدية تذكارية لـ "دنيا الوطن" تقديراً لدورها في تغطية مختلف الأحداث والفعاليات والقضايا الوطنية.





رام الله - دنيا الوطنزار وفد من مكتب الإعلام في المجلس التشريعي بغزة، اليوم الخميس، شركة "دنيا الوطن" في مقرها في مدينة غزة، ضمن حملة "تواصل" التي أطلقها المكتب الإعلامي للتشريعي.