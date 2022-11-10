مباشر | حركة فتح تحيي الذكرى 18 لرحيل الرئيس ياسر عرفات


شؤون فلسطينية

صور.. وفد من مكتب الإعلام في "التشريعي" يزور مقر دنيا الوطن بغزة

صور.. وفد من مكتب الإعلام في "التشريعي" يزور مقر دنيا الوطن بغزة
رام الله - دنيا الوطن
زار وفد من مكتب الإعلام في المجلس التشريعي بغزة، اليوم الخميس، شركة "دنيا الوطن" في مقرها في مدينة غزة، ضمن حملة "تواصل" التي أطلقها المكتب الإعلامي للتشريعي.

وكان الوفد برئاسة أ. محمد رضوان، المدير العام للمكتب الإعلامي في المجلس التشريعي، مدير العلاقات العامة، حسام جحجوح، منسق الإعلام، رياض حسين، مسؤول الإعلام الجديد إبراهيم العيسوي، ومسؤول التصوير والمونتاج حسام أبو دقة.

وكان في استقبال الوفد الزائر، نائب المدير العام، رئيس التحرير أ. محمد عيسى، مدير الأخبار هيثم نبهان، حنين حمدونة مسؤولة التدريب والتطوير مساعدة المدير التنفيذي، ألاء النمر المديرة المالية والإدارية.

واستعرض رضوان خلال اللقاء، المهام التي يقوم بها "التشريعي"، مؤكداً أنه جاري العمل على إقرار قوانين عدة، تهم المجتمع الفلسطيني في القطاع، مثل قانون الأحوال الشخصية.

كما جرى خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي بين الجانبين، وسبل تطويره، فيما قدم الوفد هدية تذكارية لـ "دنيا الوطن" تقديراً لدورها في تغطية مختلف الأحداث والفعاليات والقضايا الوطنية.



 

أخبار ذات صلة

الميزان ينظم ورشة عمل للصيادين حول: انتهاكات الاحتلال للصيادين والإجراءات المتبعة وفقاً للقانون الدولي

الميزان ينظم ورشة عمل للصيادين حول: انتهاكات الاحتلال للصيادين والإجراءات المتبعة وفقاً للقانون الدولي

جمعية رجال الأعمال تدعو للحفاظ على الإرث الوحدوي للشهيد ياسر عرفات

جمعية رجال الأعمال تدعو للحفاظ على الإرث الوحدوي للشهيد ياسر عرفات

تجديد المنحة الفرنسية لدعم القطاع الخاص بـ2.5 مليون يورو

تجديد المنحة الفرنسية لدعم القطاع الخاص بـ2.5 مليون يورو

الرئيس يمنح الراحل صائب عريقات نجمة الشرف من الدرجة العليا

الرئيس يمنح الراحل صائب عريقات نجمة الشرف من الدرجة العليا

الاحتلال يغلق معبر &#34;جلبوع&#34; بعد تعرضه لإطلاق نار

الاحتلال يغلق معبر "جلبوع" بعد تعرضه لإطلاق نار

تفاصيل كلمة الصالحي بمؤتمر الحوار الثالث (الافتراضي) بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية

تفاصيل كلمة الصالحي بمؤتمر الحوار الثالث (الافتراضي) بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية

عائلة الأسير أحمد مناصرة تطلق صرخة لإنقاذه من العزل الانفرادي

عائلة الأسير أحمد مناصرة تطلق صرخة لإنقاذه من العزل الانفرادي

مجدلاني يلتقي سفير المملكة المغربية ويبحثان تطوير العلاقات الثنائية

مجدلاني يلتقي سفير المملكة المغربية ويبحثان تطوير العلاقات الثنائية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الميزان ينظم ورشة عمل للصيادين حول: انتهاكات الاحتلال للصيادين والإجراءات المتبعة وفقاً للقانون الدولي

الميزان ينظم ورشة عمل للصيادين حول: انتهاكات الاحتلال للصيادين والإجراءات المتبعة وفقاً للقانون الدولي

جمعية رجال الأعمال تدعو للحفاظ على الإرث الوحدوي للشهيد ياسر عرفات

جمعية رجال الأعمال تدعو للحفاظ على الإرث الوحدوي للشهيد ياسر عرفات

تجديد المنحة الفرنسية لدعم القطاع الخاص بـ2.5 مليون يورو

تجديد المنحة الفرنسية لدعم القطاع الخاص بـ2.5 مليون يورو

الرئيس يمنح الراحل صائب عريقات نجمة الشرف من الدرجة العليا

الرئيس يمنح الراحل صائب عريقات نجمة الشرف من الدرجة العليا

تفاصيل كلمة الصالحي بمؤتمر الحوار الثالث (الافتراضي) بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية

تفاصيل كلمة الصالحي بمؤتمر الحوار الثالث (الافتراضي) بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية

عائلة الأسير أحمد مناصرة تطلق صرخة لإنقاذه من العزل الانفرادي

عائلة الأسير أحمد مناصرة تطلق صرخة لإنقاذه من العزل الانفرادي

مجدلاني يلتقي سفير المملكة المغربية ويبحثان تطوير العلاقات الثنائية

مجدلاني يلتقي سفير المملكة المغربية ويبحثان تطوير العلاقات الثنائية

&#34;النضال الشعبي&#34;: غاب الرئيس ياسر عرفات بجسده لكن إرثه النضالي ما زال راسخًا

"النضال الشعبي": غاب الرئيس ياسر عرفات بجسده لكن إرثه النضالي ما زال راسخًا

منوعات

شاهد: تعليق ناري من شقيق شيرين عبد الوهاب بيان محاميها

شاهد: تعليق ناري من شقيق شيرين عبد الوهاب بيان محاميها

شاهد: كريم فهمي يكشف عن تعرض أفلامه للسرقة

شاهد: كريم فهمي يكشف عن تعرض أفلامه للسرقة

شاهد: مراحل تغير ملامح حليمة بولند الصادم

شاهد: مراحل تغير ملامح حليمة بولند الصادم

شاهد: عفاف شعيب تكشف السبب الحقيقي وراء وفاة هشام سليم

شاهد: عفاف شعيب تكشف السبب الحقيقي وراء وفاة هشام سليم

بعد حملتها الأخيرة.. زياد برجي يهدد إليسا باللجوء للمحاكم

بعد حملتها الأخيرة.. زياد برجي يهدد إليسا باللجوء للمحاكم

شاهد: آخر تغريدة لسمية الخشاب تضعها في موقف محرج.. والجمهور يتساءل

شاهد: آخر تغريدة لسمية الخشاب تضعها في موقف محرج.. والجمهور يتساءل

شاهد: نسرين طافش بإطلالة جذابة تخطف أنظار جمهورها

شاهد: نسرين طافش بإطلالة جذابة تخطف أنظار جمهورها

شاهد: وصلة رقص مثيرة لحسين فهمي مع نهال عنبر

شاهد: وصلة رقص مثيرة لحسين فهمي مع نهال عنبر

شاهد: محمد الشرنوبي يغضب جمهوره بسبب ما قاله عن رفع الآذان

شاهد: محمد الشرنوبي يغضب جمهوره بسبب ما قاله عن رفع الآذان

شاهد: اشتعال حرب قوية بين حسام حبيب وشقيق شيرين عبدالوهاب

شاهد: اشتعال حرب قوية بين حسام حبيب وشقيق شيرين عبدالوهاب

عربي

اليمن: &#34;أنصار الله&#34; تعتبر زيارة السفير الأميركي لحضرموت نشاطًا عدوانيًا

اليمن: "أنصار الله" تعتبر زيارة السفير الأميركي لحضرموت نشاطًا عدوانيًا

العراق: قرار بمنع الجهات الرسمية من استقبال الوفود الأجنبية دون موافقة الحكومة

العراق: قرار بمنع الجهات الرسمية من استقبال الوفود الأجنبية دون موافقة الحكومة

&#34;التميمي&#34; تشارك في جلسة حوارية حول التمويل المناخي

"التميمي" تشارك في جلسة حوارية حول التمويل المناخي

مركز بيلر يدعو قمة المناخ للتركيز على مواجهة تغيرات المناخ في الدول النامية

مركز بيلر يدعو قمة المناخ للتركيز على مواجهة تغيرات المناخ في الدول النامية