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شؤون فلسطينية

"إلاسلامية المسيحية" ترحب بقرار نقل توثيقات عقود الزواج إلى المسجد الأقصى

"إلاسلامية المسيحية" ترحب بقرار نقل توثيقات عقود الزواج إلى المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
رحبت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات بقرار القائم بأعمال قاضي القضاة في القدس، بنقل جميع التوثيقات الشرعية المتعلقة بعقود الزواج إلى القبة النحوية في المسجد الأقصى.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس، أن هذا القرار يلبي رغبة أعداد كبيرة من المواطنين الذين يرغبون في إجراء عقود الزواج في المسجد الأقصى تيمناً به واعماراً له، في الوقت الذي تتصاعد فيه الانتهاكات من جانب سلطات الاحتلال من أجل تهويده والنيل من هويته الإسلامية.

وطالبت الهيئة المؤسسات المقدسية الدينية والتعليمية والثقافية بنقل بعض أنشطتها إلى داخل المسجد وخاصة دائرة الأوقاف والجامعات والكليات المقدسية والمؤسسات الثقافية بالاضافة إلى تنظيم زيارات لطلبة المدارس بصورة يومية وبالتناوب من أجل إعمار المسجد خاصة في ساعات الصباح.

وأكدت الهيئة أن المسجد الأقصى مقبل على مرحلة خطيرة وغير مسبوقة في ضوء ما تمضخت عنه الانتخابات الاسرائيلية من نزعة فاشية تضع المسجد الأقصى في بؤرة الاستهداف، مما يستدعي من المجتمع المقدسي وأهلنا في الداخل الفلسطيني إلى تحمل مسؤولياتهم في اعمار المسجد والرباط فيه والذود عنه أمام المخططات التي تستهدف النيل من هويته الاسلامية .

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