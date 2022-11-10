"التربية": مدارس فلسطين تحيي ذكرى استشهاد القائد ياسر عرفات



وتضمنت الفعاليات تنظيم مهرجانات مركزية نظمتها مديريات التربية في المدارس، بالإضافة إلى توجيه الإذاعة المدرسية على مدار يومين للحديث عن هذه المناسبة، والتذكير بمناقب القائد الراحل، كما تم تنظيم فعاليات كشفية وثقافية وفنية جسدت مراحل من سيرة القائد أبو عمار، وعبرت عن استحضاره كنموذج ملهم.



وأكدت الوزارة أن إحياء هذه الذكرى يبرهن على عمق الوفاء والحرص الذي توليه الأسرة التربوية في سبيل رفد الطلبة بقيم الانتماء، والتأكيد على الثوابت الوطنية، منوهة إلى أنها ماضية قدما في تنفيذ فعاليات مشتركة بالتعاون مع مؤسسة الشهيد ياسر عرفات؛ وتحديدا مسابقة المعرفة الوطنية، وزيارات الطلبة لمتحف الشهيد أبو عمار.



ورفع المشاركون في الفعاليات التي شملت محافظات الوطن كافة، صور الرئيس الراحل أبو عمار، ويافطات خُطت فوقها عبارات عكست روح الوفاء له، كما ارتدوا الكوفية الفلسطينية اعتزازا بتاريخه النضالي المشرف.



وفي سياق ذي صلة، شارك أبناء الأسرة التربوية في الفعاليات الرسمية والشعبية التي انطلقت في مراكز المدن ومختلف المناطق.









أحيت وزارة التربية والتعليم، من خلال مدارسها فعاليات ذكرى استشهاد القائد المؤسس ياسر عرفات.