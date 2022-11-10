اليمن: "أنصار الله" تعتبر زيارة السفير الأميركي لحضرموت نشاطًا عدوانيًا

رام الله - دنيا الوطنأدانت حركة "أنصار الله" في اليمن، يوم الأربعاء، زيارة السفير الأميركي لدى اليمن لمحافظة حضرموت، شرقي البلاد، مؤكدةً أنها "نشاط عدواني يستهدف أمن اليمن ووحدته".وقال المكتب السياسي لحركة "أنصار الله"، في بيان: "ندين بشدة زيارة السفير الأميركي لمحافظة حضرموت، ونعدّها نشاطاً عدوانياً يندرج ضمن الأجندة العدوانية، التي تستهدف أمن اليمن واستقراره ووحدته".وأضاف البيان أن "دولة مثل الولايات المتحدة، تمول العدوان على اليمن وتدعمه، لا يمكن أن تفكر يوماً في مصلحة الشعب اليمني"، مشدداً على أن "الشعب اليمني يرفض بشدة أي نشاط أميركي تجاه اليمن، إن كان معلناً أو غير معلن"، وفق قناة (الميادين).ودعت "أنصار الله" الولايات المتحدة إلى "الانصياع لإرادة الشعب اليمني وحقه المشروع في تحقيق الاستقلال، بعيداً عن أية وصاية، ووقف العدوان ورفع الحصار ووقف التدخلات الأجنبية".وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، الشهر الماضي، تنفيذ "ضربة تحذيرية بسيطة من أجل منع سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط الخام من ميناء الضبة في محافظة حضرموت".