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العراق: قرار بمنع الجهات الرسمية من استقبال الوفود الأجنبية دون موافقة الحكومة

العراق: قرار بمنع الجهات الرسمية من استقبال الوفود الأجنبية دون موافقة الحكومة
رام الله - دنيا الوطن
منع المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي الجهات الرسمية من استقبال الوفود الأجنبية إلا بعلم وموافقة الحكومة والتنسيق مع وزارة الخارجية.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الوزراء العراقية، بالأمس، "تُمنع الجهات الرسمية كافة من زيارة الوفود الأجنبية الرسمية أو استقبالها، إلا بعلم الحكومة وموافقتها، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وبخلاف ذلك، سيتم التعامل مع هذه الحالات وفقاً للقوانين النافذة" وفق موقع (سبوتنيك).

ولفت البيان إلى أن مجلس الوزراء العراقي قرر "تشكيل لجنة تحقيقية بحق الجهات الأمنية والاستخبارية التي لم تنفذ قرار مجلس الأمن الوطني المتعلق بإلغاء التدقيق الأمني للمواطنين في المناطق المحررة، ومحاسبة المقصرين".

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