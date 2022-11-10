"المرور" بغزة تنشر حالة الطرق لهذا الصباح





كما وأهابت بالسائقين استخدام طرق بديلة والسير بحذر في محيط منطقة السوق تفاديا لوقوع حوادث سير.



وقالت المرور: إنه "عند حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الاتصال على الرقم 100".



وأضافت: "يسرنا استقبال شكواكم وملاحظاتكم واستفساراتكم عبر تطبيق واتس أب على الرقم 00970594100640".



رام الله - دنيا الوطننشرت إدارة المرور والنجدة بغزة، اليوم الخميس، حالة الطرق لهذا الصباح.وأفادت المرور بوجود حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.ونوهت لوجود سوق البريج الأسبوعي في محافظة الوسطى وسوق العامودي في محافظة الشمال.